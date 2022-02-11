Забота о природе как средство политической борьбы?

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11 февраля 2022, 20:40 Александр Саргин

Фото: greenpeace.ru

Как известно, под эгидой оказания всемерной помощи нашей стране различные НКО, фонды, организации и т.п., финансируемые из-за рубежа, на самом деле занимаются совсем не тем, о чем было заявлено в уставных документах.

Гринпис накинула сеть на весь мир

Первоначально международная независимая неправительственная экологическая организация Гринпис (Greenpeace в переводе с английского - «зелёный мир») занималась проблемами ядерных испытаний США, но постепенно, как признают многие специалисты, распространила свою деятельность «на весь мир», на гораздо более широкий круг тем, связанных с экологией и, добавим, стала манипулировать фактами.

«Еще в 2020 году у нас в стране Гринпис хотели объявить нежелательной организацией, - отметил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, - поскольку ее деятельность направлена на вмешательство во внутренние дела России. Они вводят граждан в заблуждение, жонглируют различными заголовками, формируют необоснованные протестные настроения, а также распространяют инструкции по дискредитации процедуры общественного взаимодействия, организованную правительством».

Но пока Гринпис не признали нежелательной организацией, отметил депутат, организация продолжает свои попытки организации ЭКО-майдана, что мы и «наблюдаем сейчас» в столице России.

Речь идет о запланированном на 2022 год благоустройстве парков Покровское-Стрешнево и Битцы. Еще не видя проектов, не понимая, что именно будет там сделано, экоактивисты из Гринпис начали раскручивать тему будущей «экологической катастрофы». Мало того, что они серьезно искажают реальный проект и манипулируют фактами, так еще и начали призывать москвичей выходить на протесты.

Волнения в столице, по сути, и являются их главной целью, и тут, как говорится, все средства хороши. То есть если нет проблемы, то надо ее создать. И вот еще до объявления планов о реконструкции и благоустройстве парков (когда не было никакой информации о том, будет ли принят проект) в соцсетях было создано множество однотипных групп, которые наполнялись эмоциональными постами (чаще всего это были боты) о том, как планируется «разрушить экосистему» и, главное, призывами выходить на акции протеста.

Революция важнее экологии

«Нет ничего удивительного в том, что застрельщиком протестов выступил именно Гринпис, - продолжает Николай Николаев. - Эта организация уже давно подмочила свою репутацию, зачастую выступая в разборках между крупным бизнесом. Более того, Гринпис всегда оказывает очень серьезное давление на те страны, с которыми конфликтует Америка».

Депутат полагает, что это не первая и «вряд ли последняя» подобная акция. По его мнению, такие псевдоэкологи планируют «дискредитировать любое действие властей», и именно для этого российское отделение Гринпис «щедро финансируют США».

На самом деле главной целью этих организаций является дестабилизация политической ситуации в нашей стране, попытка организовать очередную «оранжевую» революцию, посеять хаос и разрушить наше государство. Однако российский парламент, правительство и президент жестко, но на основании закона укоротило руки всяким НКО, ФБК, фондам олигарха Ходорковского, организациям Сороса и т.п. Российское государство уже несколько лет борется против вмешательства иностранных держав во внутренние дела посредством этих организаций. Например, с этим связано введение такого понятия, как «иностранный агент».

«В связи с этим многие страны (в первую очередь из блока НАТО) перестают финансировать общественно-политические организации либо закрывают их, но не отказываются от этих целей, - продолжает Николай Николаев. - Теперь себе на службу они поставили различные благотворительные организации (главная цель которых - очернить нашу медицину, выставить ее в неприглядном свете), образовательные фонды (которые во многом являются вербовщиками будущих «майданщиков») и те же экологические организации».

По мнению депутата, именно экологические организации сейчас особенно заметны. Пользуясь тем, что во многих регионах действительно неблагоприятная экологическая обстановка, они «мутят» общественность на выступления против властей, не обходят стороной и благополучные регионы, в частности, Москву, отметил Николаев.

Кто же платит за майдан?

Информация о финансировании Гринпис взята, собственно, с сайта российского отделения этой экологической организации. Более 70% финансирования идет из-за рубежа. При этом реальные спонсоры спрятаны за другими международными организациями Гринпис:

Turner Foundation; Rockefeller Brothers Fund; John D. & Catherine T. MacArthur Foundation; V. Kann Rasmussen Foundation; David & Lucile Packard Foundation.

«Думаю, не стоит напоминать, что все это - фонды американских олигархов, - заключает Николай Николаев. – Кто-то всерьез верит, что они заботятся об экологии? Но это же не в их интересах. Их цель - с помощью экологической повестки управлять людьми. Ведь согласно всех опросов, роль экологии растет в сознании людей, и все большее количество народа готово выходить ради нее на акции протеста, активно отстаивать свои права. Видя это, крупный американский бизнес взял экологию под крыло, и теперь куда он скажет, туда и идут активисты Гринпис. Сегодня ситуация в мире такова, что США использует все методы, чтобы навредить России. Экологический майдан - почему бы и нет, раз не получилось политического…»

И тем не менее, в Гринпис продолжают утверждать, что их организация существует исключительно на частные пожертвования. Но, например, когда 30 экоактивистов после очередной вылазки несколько лет назад под залог вышли на свободу из питерского СИЗО, то за каждого было заплачено по два миллиона рублей. То есть пенсионеры и сочувствующие на тот момент влегкую собрали почти 2 млн. долларов?! Мы уж не говорим про работу групп дорогих адвокатов, про рекламную кампанию и т.п.!

От правительства РФ уже требуют

Создается впечатление, что в Гринпис не просто считают себя безнаказанными, а уже думают, что вправе выдвигать свои требования государственным органам России. Да, да, это не ошибка, это, к сожалению, наша сегодняшняя реальность.

Так, совсем недавно российское отделение Гринпис на полном серьезе направило обращение правительству РФ, в котором, заметьте, потребовало перенаправить деньги на финансирование возобновляемых источников энергии.

«Мы требуем от правительства приоритизировать развитие ВИЭ (возобновляемых источников энергии – Ред.) и, в частности, перенаправить государственные субсидии от атомных проектов на развитие чистых источников на основе энергии солнца, ветра, приливов, биогаза, геотермальных источников, малых ГЭС и накопителей энергии», - заявил руководитель направления «Климат и энергетика» российского отделения Гринпис Василий Яблоков.

По его словам, строительство атомных электростанций из-за своей дороговизны и «низкой скорости ввода мощностей» тормозит развитие значительно более дешевых и безопасных возобновляемых источников энергии, которые уже в ближайшее время помогли бы заменить станции на угле, мазуте и газе, значительно сократив выбросы парниковых газов.

Стоит напомнить, как взлетели цены на электроэнергию в странах Европы после того, как там был закрыт целый ряд АЭС (ну и, конечно, по многим другим причинам). Сейчас ЕС пытается отыграть назад, и Европейская комиссия уже рассматривает включение газовых и атомных станций «на определенных условиях» в инвестиционный список благоприятных для климата источников энергии. Но Гринпис просит Россию не идти по «подобному ложному пути» и дать правительству поручение разработать и реализовать меры поэтапного отказа от субсидирования ископаемых видов топлива и атомной энергетики.

Наш атомный ответ

В публикации на сайте Гринпис, организации, преисполненной заботы о России и всех ее гражданах, говорится, что атомные электростанции (АЭС) не выбрасывают в атмосферу парниковые газы, но это «не делает их безопаснее». По мнению «зеленых» специалистов из этой экологической организации, сами по себе АЭС не могут быть работоспособными, так как им для функционирования нужен обогащенный уран. Но подвох кроется в том, что большой углеродный след оставляют не сами электростанции, а те предприятия, которые как раз и занимаются добычей и обогащением радиоактивного металла, полагают в Гринпис.

Многие российские комментаторы уверены, что появление такого простого в своей наглости требования к правительству РФ связано с тем, что экологам от Гринпис «подкинули» денег, и поэтому «надо отрабатывать». Кое-то говорит, что «сами они не местные, поистаскались, поиздержались, гранты за красивые глаза не дают, так что приходится…» Но большинство сходится в том, что данное требование экологической организации является попыткой сдержать развитие России через удушение энергетики.

«Включение АЭС в европейскую таксономию поспособствует признанию российских атомных проектов низкоуглеродными, - заявил заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. - Гарантий, что ЕС в итоге признает низкоуглеродный характер зарубежных атомных проектов, по-прежнему нет, однако включение АЭС во внутриевропейскую таксономию явно облегчит переговорный процесс».

По мнению экспертов, высокая степень надежности энергоблоков АЭС в нашей стране обеспечена наличием множества эффективных активных (то есть требующих вмешательства человека) и пассивных (не требующих вмешательства оператора, запускаемых автоматически) систем безопасности, а также их многократным дублированием и взаимным резервированием.

Ну что ж, все больше и больше людей в нашей стране начинают склоняться к мнению, что эта организация должна как минимум быть признана «иностранным агентом». Но правильнее и справедливей было бы вообще запретить деструктивно-революционную деятельность Гринпис в России!

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