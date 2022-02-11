Исполнилось 100 лет знаменитому шахматисту Юрию Львовичу Авербаху

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11 февраля 2022, 18:07 Антон Дубровский, Журналист Источник: ng.ru

Юрий Львович Авербах – удивительный человек. Совсем недавно ему исполнилось 100 лет. Таким образом, он стал старейшиной гроссмейстерского сообщества. Многие специализированные сайты сделали публикацию на эту тему. Магнус Карлсен, действующий чемпион мира, лично поздравил Юрия Авербаха.

Поздравляют юбиляра многие и многие люди. Стоит также вспомнить Центр шахматной культуры и информации, который существует и здравствует благодаря усилиям Юрия Авербаха.

В начале 1950-х годов Авербах уже был одним из сильнейших гроссмейстеров страны. Он победил на чемпионате СССР, а в 1953 году принял участие в состязании за мировое первенство. После этого он был редактором известных журналов «Шахматные Бюллетень» и «Шахматы в СССР». Одновременно с этим, он был главой Федерации шахмат Советского Союза.

Заслуг у Юрия Авербаха действительно много. С годами Авербах все больше внимания стал уделять истории шахмат. Его открытия в этой области и выводы помогли взглянуть свежим взглядом на процесс возникновения и развития шахмат.

На 99-м году жизни не стало выдающегося шахматиста и великолепного тренера Абрама Иосифовича Хасина. Этот не менее удивительный человек, еще в молодости, лишился обеих ног во время Сталинградской битвы. При этом Абрам Хасин не сдался. Он часто попадал в финалы чемпионатов СССР. Что уж говорить о его тренерских заслугах?

В это же время, в Берлине, происходят поединки первой части Гран-при ФИДЕ. Это серия из трех соревнований, при которых, к началу апреля, будут определены имена 2-х заключительных участников будущего турнира кандидатов на получение мировой шахматной короны.

Во время соревнований 16 участников каждого этапа делятся на 4 группы, победители которых сражаются дальше в полуфиналах. После этого каждый этап разбивается еще на две части, что добавляет еще больше интереса этому захватывающему действу.

Имя одного из полуфиналистов стало известно еще в среду. Им стал Левон Аронян (США), который дважды обошел в 5-и турах Винсента Каймера (Германия) и единожды Сантоша Видита (Индия). Левон также оторвался на 1,5 очка и от нашего соотечественника Даниила Дубова и других своих соперников. Таким образом, Аронян досрочно победил в двухкруговом мини-турнире.

Поединки в других группах также вызывают большой интерес. Сражение россиянина Андрея Есипенко с Хикару Накамурой (США) в группе А в заключительном туре было особенно важным. В нем Андрею, игравшему белыми, нужно было непременно победить.

Важно отметить, что Андрей (как и Радослав Войташек в группе В) принимает участие в турнире вне общего зачета. Причина этого заключается в том, что оба спортсмена, в последний момент, стали выступать вместо не появившихся на соревнованиях по разным причинам Дин Лижэня (Китай) и Дмитрия Андрейкина (Россия). Проще говоря, даже при победе Есипенко над Накамурой и дальнейшими возможными триумфами в полуфинале и финале, он вряд ли сможет рассчитывать на претендентскую путевку по той причине, что будет лишен возможности добрать очки на втором и третьем этапах Гран-при.

Радослав Войташек столкнулся к финишу с подобными же сложностями. В четверг вечером состоялся заключительный тур группового турнира, в котором Войташек играл белыми с еще одним россиянином, Григорием Опариным. Григорий, в свою очередь, уже утратил шансы на победу. Состоялась и параллельная партия между другим лидером Владимиром Федосеевым (Россия) и Рихардом Раппортом из Венгрии. При этом существовала и вероятность, что, в случае одновременных поражений Войташека и Федосеева, единственным победителем в группе станет Раппорт.

В турнире возможно и то, что два участника могут разделить выходящее место. При этом, на турнире такой вопрос решается тай-брейком в быстрые и молниеносные шахматы.

В группе D, в свою очередь, столкнулись два американца – Уэсли Со и Леньера Домингеса. Со был на пол-очка впереди и сражался с Пенталой Харикришной из Индии. Домингес, в свою очередь, бился с Алексеем Шировым (Испания). Оба американца играли белыми фигурами. Их соперники даже теоретически не могли победить в группе, что вряд ли прибавило им бодрости духа. Но, как показывает спортивная практика, даже в таких случаях не стоит отчаиваться.

Подводя итоги, нужно обратить внимание на изменения формата интернет-трансляции этого соревнования. Несмотря на яркую картинку, просмотр происходящего оказался очень неудобным для отслеживания событий турнира в реальном времени. Сама трансляция больше напоминала официальный репортаж, не позволяющий детально разглядеть происходящее. Впрочем, сам турнир это никак не испортило.

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