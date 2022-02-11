Астрология существует для работы с будущим

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 февраля 2022, 10:18 Екатерина Максимова,

Прогнозы не программируют, они позволяют прожить ситуацию согласно вашему намеренью.



Самый большой миф, который дискредитирует астрологию, якобы звездная наука зомбирует клиентов, и они потом сами себя настраивают на результат. И если прогноз неутешителен, то бредут к плачевному финалу. То есть противники астрологии часто делают упор на то, что это знание не оставляет несчастному выбора и превращает в раба.



Смею развенчать это утверждение: чем больше я провожу консультаций и слышу обратную связь спустя время, понимаю, что истинная задача астролога – проложить вместе с клиентом звездную дорогу к намеченному и обойти подводные камни. Как же это происходит?



Ключ к пониманию здесь – будущее многовалентно и с ним можно сотрудничать. Что здесь еще важно: недавно ученые заявили о том, что наблюдение за экспериментом влияет на исход эксперимента! Любого, представляете? То есть элементарные частицы чувствуют влияние и отношение к себе и поэтому могут вести себя по-разному! Внимание! То есть наблюдая за процессом мы влияем на исход дела, то есть на будущее!! Так как мы состоим все из элементарных частиц, то, по сути, мы энергия в теле и эта энергия меняется в зависимости от того, что с ней делают, как к ней относятся окружающие и чего хотят от нас. Астролог наблюдает за экспериментом жизни, обратившегося к нему Васи или Пети. Потому что жизнь не что иное как эксперимент. Мы каждый день спрашиваем себя: «А что если?», и потом видим через какое-то время результат процесса. Так вот благодаря астрологу, человек как раз может увидеть развилку, а не идти к фатальной предопределенности. То есть звездный мастер дает конкретные инструменты, как творить свою реальность.



А теперь от общих слов к конкретике. Каждая планета нашей солнечной системы имеет множество значений. Например, Венера покровительница отношений и любви заведует также творчеством, выходом на публику и малыми суммами денег. Юпитер отвечает за дальние дали, обучение, философию, большие суммы денег и все иностранное. Луна – мать всего, вода, наша психика, дом, женщина и весь наш род и так далее. Как видите, это множество понятий, связанных одним небесным телом. В астрологии каждая планета управляет, хозяйничает определенным знаком Зодиака и домом гороскопа (дом гороскопа – сектор звездного круга, отвечающий за одну из 12 сфер нашего бытия). И если, например, я составляю для вас прогноз на год и вижу напряженный аспект по Венере, которая отвечает в вашем гороскопе за любовь, то можно погрузиться на этом этапе в творчество и тогда мы переигрываем судьбу, отдавая энергию в живопись, музыку или театр, тут уж смотря, что вам больше идет. Мы обходим выяснение отношений, отдаваясь хобби и там будем иметь яркий конфликт, но он будет перенесен в безопасное для жизни пространство, если мы отношениями дорожим. То есть система домов с разными значениями и позволяет нам быть сёрферами на волнах жизни и лавировать на гребне.



Дам небольшой экскурс по звездным домам, чтобы вы представляли, насколько у нас большая палитра для импровизации и как можно скорректировать негатив. Первый дом личности очень важен и если по нему идут напряженные аспекты планет, то это может угрожать безопасности человека на определенном этапе или давать проблемы со здоровьем. Но если мы пойдем в астрокоррекцию и, наконец, займемся собой в этом году, исполним свою давнюю мечту, изменим внешний вид и образ жизни, то можно уйти от негативных предпосылок. Второй дом – пространство ваших финансов и ресурсов в широком смысле слова. Хорошо, если с ним все замечательно на текущем этапе, а если есть поражение и негативная аспектация в Соляре? (прогнозе на год). Тут необходимо вспомнить, что ресурсы могут касаться нашей еды и эмоций. Поэтому, чтобы сублимировать напряжение, можно заняться правильным питанием, сесть на диету и задуматься, что меня эмоционально подзаряжает. И тогда финансовая тема будет под прикрытием. Третий дом рассказывает про передвижения, дороги, братьев и сестер, обучение, а также наши литературные труды. Очень широкий охват, не правда ли? И вот здесь чрезвычайно важен контекст. Негатив на дорогах можно убрать серьезным занятием литературой, обучением или плотным общением с братом или сестрой, если они есть. Конечно, звучит как чудо, потому что вроде совсем несвязанные темы. Но астрология все чаще подтверждает: «Чудо просто давно забытая наука!» И за важной консультацией всегда надо идти к профессионалу, чтобы он посмотрел именно вашу карту.



В следующий раз мы пойдем дальше в нюансах корректировки будущего и поговорим, почему долгое время астрология намеренно была дискредитирована.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции