Какими вакцинами прививался Жириновский

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10 февраля 2022, 23:05 Источник: Александр Плющёв

Фото: vk.com

Много пишут, что Жириновский прививался 8 раз. Икона антипрививочников из РАН — академик Зверев — уже сказал, что это могло ослабить иммунитет, хотя на самом деле, реально никто не знает: исследований таких просто не проводилось.

На самом деле, Владимир Вольфович, по его словам, делал 8 уколов за полтора года. Вот как они разложились:

— Сначала, как и большинство нормальных россиян он укололся двухдозовым «Спутником V». Затем догнался шотом «Лайта». Но вот потом чутье изменило Жириновскому, и он зачем-то принял в себя ТРИ ПОДРЯД дозы «ЭпиВакКороны», про которую теперь известно, что она аж с отрицательной эффективностью. А уж потом он сделал еще и модный «КовиВак», об эффективности которого тоже ни черта не известно.

Так что по большому счету, он привит «Спутником» + «Лайтом» больше года назад и все. То есть, считай не привит вообще.

Ну и весьма значимые слова сообщает РБК: сопутствующие болезни.

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