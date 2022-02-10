Родители должны тщательно следить за соцсетями своих детей

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 февраля 2022, 19:38 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: pixabay.com

В нынешнее время абсолютно каждый, кто посещает социальные сети, становится потенциальным объектом кибербуллинга.

Кибербуллинг – это бедствие наших дней, также известное, как «сетевая травля». В интернете существует немало людей, которым попросту нечем заняться. Никто не проверяет их на психическую стабильность. И даже более того, в соцсетях просто не существует никаких проверок на адекватность. Поэтому люди здесь могут быть абсолютно разные. Очень часто жертвами кибербуллинга становятся дети, в частности неуверенные в себе подростки. Интернет для них кажется чем-то непостижимым и порою даже чарующим. Но они не знают о том, что здесь их могут подстерегать серьёзные опасности. К сожалению, в нашей стране, и во многих других государствах, нет профилактики кибербуллинга. А это означает, что человек может оказаться совершенно неподготовленным к сетевой травле.

Часто бывает, что массовая травля со стороны группировки анонимных троллей, доводит человека до тяжёлой депрессии. В редких случаях – ситуация приводит к самоубийству. И самое страшное, что жертвами всего этого кошмара становятся дети, абсолютно не подготовленные к фатальным ситуациям. Родителям каждого ребёнка строго рекомендуется следить за своими отпрысками, где бы они ни находились на просторах интернета. Попадание под сетевую травлю и последующие неприятности – возможны практически во всех социальных сетях. Борьба с троллингом идёт крайне неэффективно. За последние 2 года пандемии число бездельников, занимающихся интернет-травлей ради забавы и «получения лулзов», значительно выросло. От ничегонеделанья и скуки они порою переходят все границы. Дети должны иметь представление обо всех опасностях интернета. Именно это как раз может помочь предотвратить несчастные случаи, а заодно – и выявить всех киберпреступников.

Властям же необходимо усилить борьбу с явлением троллинга в интернете. Хотелось бы, чтобы в нашей стране этому аспекту уделяли больше времени. Родители же должны быть в курсе дела, что именно их дети делают на просторах сети. Ни в коем случае нельзя игнорировать частое сидение детей за компьютером, особенно если большую часть своего времени они проводят в соцсетях. А троллей и лиц, занимающихся кибербуллингом, особенно если это касается троллинга несовершеннолетних, и вовсе следует привлекать к суровой уголовной ответственности.

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