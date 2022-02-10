Коронавирус резко увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 февраля 2022, 17:10 Источник: Александр Соловьев

Результаты опубликованного крупного исследования неутешительны:

«Правительства и системы здравоохранения во всем мире должны быть готовы к тому, что пандемия COVID-19 может значительно увеличить бремя сердечно-сосудистых заболеваний».

В этом исследовании с участием 153 760 человек с COVID-19, и 2 контрольных групп (5 637 647 человек во время пандемии и 5 859 411 человек до пандемии), предоставлены доказательства того, что после первых 30 дней инфекции люди с COVID-19 демонстрировали повышенный риск и 12-месячное бремя инцидентных сердечно-сосудистых заболеваний, включая цереброваскулярные расстройства, дисритмии, воспалительные заболевания сердца, ишемическую болезнь сердца, сердечная недостаточность, тромбоэмболическая болезнь и другие сердечные расстройства.

Риски были очевидны независимо от возраста, расы, пола и других сердечно-сосудистых факторов риска, включая ожирение, гипертонию, диабет, хронические заболевания почек и гиперлипидемию.

Риски также были очевидны у людей без каких-либо сердечно-сосудистых заболеваний до контакта с COVID-19, что свидетельствует о том, что эти риски могут проявляться даже у людей с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Риски и связанное с ними бремя сердечно-сосудистых заболеваний были очевидны даже среди тех, кто не был госпитализирован во время острой фазы COVID-19.

Встречаемость тяжелых ССЗ после COVID-19 в течение года на 55% выше фонового уровня.

Риск серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий составляет 2,3% среди всех выживших после COVID.

Только за последний месяц по официальным данным в России около 2,4 млн. пораженных SARS-CoV-2.

Среди них в ближайший год примерно у 54 700 человек могут случиться серьезные сердечно-сосудистые инциденты.

Авторы статьи делают важный вывод для каждого человека:

«Лучший способ предотвратить длительный COVID и его бесчисленные осложнения, включая риск серьезных сердечно-сосудистых осложнений, — это в первую очередь предотвратить заражение SARS-CoV-2».

Старайтесь предотвратить заражение вирусом SARS-CoV-2. И не важно, что это за вариант!

А если вы были инфицированы вирусом SARS-CoV-2 — в ближайший год после инфицирования/заболевания и тем более госпитализации будьте особенно внимательны к своему здоровью.

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