Морская мина «Камбала»: на страже морей и океанов

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 февраля 2022, 13:37 Вадим КУЛИНЧЕНКО, капитан 1 ранга в отставке, публицист

YouTube

«В нашем деле, как нигде – вся загвоздка в щеколде!» - эта поговорка всех, кто был связан с морским минным делом, потеряла свою актуальность 65 лет назад, когда Постановлением Совета Министров СССР №158-83 от 13 февраля 1957 года на вооружение ВМФ была принята первая в мире корабельная всплывающая мина КРМ (корабельная реактивная мина). Это универсальная мина, поражающая надводные корабли и подводные лодки фактически произвела революцию в морском минном деле.

Идею создания реактивно всплывающей мины предложил сотрудник НИМТИ (научно-исследовательский минно-торпедный институт) инженер-майор Б.К. Лямин. Эта идея появилась у него в процессе работы в послевоенных архивах Германии.

Эта тема не получила, тем более была подвергнута критике, поддержки со стороны руководства НИИ (сегодня такие организации сокращены до минимума – В.К.), которое должно было осуществить этот проект. Поэтому главный конструктор мины «Камбала», такой шифр получила эта тема, Борис Лямин пошёл на крайние меры и обратился с секретным письмом к Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) в сентябре 1951 года, в котором изложил преимущества реактивно всплывающих мин в сравнении с известными типами мин и просил о содействии в данном вопросе.

И.В. Сталин, ознакомившись с содержанием письма (такое невозможно сегодня), написал резолюцию на нём – «Министрам обороны, судостроительной промышленности и Госбезопасности. Разобраться и принять меры».

После такой резолюции дело двинулось вперёд, не то, что сегодня мурыжится годами.

К осени 1952 г. в производственных цехах НИИ-400 было собрано десять комплектов мин «Камбала», экспериментальные испытания которых прошли в районе Севастополя.

Государственные морские испытания мины прошли на Черноморском флоте (ЧФ) в 1956 году и дали положительные результаты.

Совместным решением МТУ (минно-торпедное управление) ВМФ и 4-м Главным управлением МСП (министерство судостроительной промышленности) №3/42565 от 14 января 1957 г., утверждённого заместителем ГК ВМФ и заместителем министра судостроительной промышленности, мина «Камбала» была предложена к принятию на вооружение ВМФ.

После Постановления Совета Министров СССР мина «Камбала» (КРМ) пошла в серийное производство. Оно шло под индексом «П-1». Это открыло новую страницу в истории минного морского оружия. Мины становятся не только пассивным средством, но и активным оружием.

И хотя серия мин КРМ была небольшой, но она своей конструкцией кардинально повлияла на дальнейшее развитие отечественного морского оружия и разработку образцов баллистических и крылатых ракет с подводным стартом и их траекторий.

За изобретение мины КРМ «Камбала» конструктор Б.К. Лямин был удостоен Сталинской премии в 1951 году.

Изобретение и принятие на вооружение ВМФ мины КРМ существенно двинуло вперёд морское минное дело. На этой основе появились и другие мины как корабельные, так и авиационные.

Развитие и совершенствование минного оружия идёт и в других странах, и это неудивительно. Морские минные заграждения позволяют защищать свои порты и пункты базирования, так и скрытно блокировать выходы из пунктов базирования противника.

Уровень развития отечественного минного оружия не ниже, чем в мире, а в отдельных направлениях даже превосходит. Но в этой области, как и в других видах техники, идёт постоянная борьба за первенство…

К слову Р. S. – Много заделов в этом деле было сделано в нацистской Германии, но где это? Вопрос открыт до настоящего времени.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции