Талибы воюют почти бесплатно: за идею и за еду​

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10 февраля 2022, 12:41 Антон Дубровский, Журналист Источник: iz.ru

Через полгода после смены власти в Афганистане Россия собирается разрешить расширить число дипломатов младшего и среднего звена для усиления кадрового состава посольства Афганистана в Москве. Замир Кабулов, директор 2-го департамента Азии МИДа, специальный представитель президента РФ по Афганистану сообщил об этом накануне Дня дипломата.

Что касается ситуации в стране, Замир Кабулов считает, что за полгода существования власти талибов (организация за террористическую деятельность находится под санкциями ООН) появились признаки подвижек того, что новая власть Афганистана собирается выполнять требования международного сообщества, но, тем не менее, только признаков для этого недостаточно, потому что ей нужно еще много сделать для того, чтобы соответствовать требованиям соблюдения базовых норм прав человека.

По поводу темы обеспечения инклюзивности и конкретных предложений России во время проведения встречи расширенной «тройки», он отметил, что, сначала, эти предложения будут озвучены представителям Кабула, а только потом они станут обсуждаться публично. Что касается даты проведения встречи, то она будет озвучена Марией Захаровой, когда будет согласована.

Россия, Китай и Пакистан открыто поддерживают разморозку активов афганского Центробанка, которые находятся на американских счетах, и Замир Кабулов считает, что США, рано или поздно, сделают это. Он утверждает, что этот процесс очень медленно, но начал осуществляться, так, например, разрешены отдельные трансакции физических лиц - афганцев, которые теперь могут переводить деньги своим семьям через банковскую систему.

Он напоминает, что, кроме этого, нужно не забывать, что из суммы в 9,5 млрд долларов, которая была заморожена США после прихода талибов к власти, только $7 млрд являются чисто афганскими авуарами, а остальные $2,5 млрд относятся к гуманитарной помощи, которая была выделена стране. И сейчас США и ООН рассматривают варианты того, как через гуманитарные организации ООН передать эти деньги для рядовых афганцев на их питание и поддержание жизни, так как в стране в большом количестве от голода и болезней стали умирать дети.

Специальный представитель президента РФ думает, что в Афганистане активизация сопротивления талибам ИГИЛ (террористической организации, которая запрещена в РФ) весной может действительно усилиться.

Он говорит: «Но говорить о масштабной бойне талибов против ИГИЛ я бы не стал. Талибы продолжают воевать с игиловцами, но из-за отсутствия бюджетных финансовых средств, которые американцы незаконно удерживают у себя, у них нет денег платить своим рядовым военнослужащим даже минимальную зарплату, которая поддержала бы их семьи. Тем не менее большинство талибских боевиков, насколько мне известно, воюют на общественных добровольных началах — буквально за еду. Они это делают. И тут вопрос возникает — хотят западники, чтобы талибы уничтожали международные террористические организации, или же нет.»

По поводу сдерживания на границах центральноазиатских республик инфильтрации боевиков (по словам Владимира Путина только игиловцев на севере Афганистана порядка 2000), которые, в результате смены власти в Афганистане, сбежали в страны Центральной Азии и осели недалеко от границ с ними, Замир Кабулов сообщает, что на таджикско-афганской границе их удается сдерживать. Что касается Казахстана, то существуют косвенные доказательства того, что боевики, как рядовые исполнители, принимали участие в январских событиях, и казахстанские власти сейчас с этим разбираются.

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