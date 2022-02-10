Психическая атака и психотравмы как приём спортивных санкций и психотехнологий

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10 февраля 2022, 10:07 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Камила Валиева, фото: Lan Hongguang, globallookpress.com

Психологическое состояние​ и настрой - самая важная составляющая в успехе спортивных соревнований и лишь затем идут все остальные факторы.

Профессия спортивного психолога существует не с проста. Именно поэтому, порой, выдающиеся спортсмены изолируются от негатива, надевают на уши беруши, а на глаза чёрные очки, чтобы не слышать ничего от СМИ и от той среды, которую им приходится пересекать, чтобы выйти на соревнование.​ Поэтому искусственная психическая атака на выдающихся спортсменов, вызванная, конкуренцией - это особые психотехнологии. Этим атакам традиционно подвергаются наши выдающиеся спортсмены, претендующие на золото, на олимпиадах и чемпионатах мира. Есть даже вероятность того, что это продолжение тех самых пресловутых санкций против того, что "русские идут".

Таким образом, уже сейчас возникла проблема связанная с тем, как скажется на выступлении выдающейся фигуристки Камилы Валиевой, психотравма, которая ей нанесена.​ Вероятнее всего, она осведомлена обо всём. Необходимо помнить, что речь идет, по сути своей, о​ маленькой, талантливой пятнадцатилетней девочке. Она переживает сейчас не просто личную драму, а психотравму. А сила психотравмы, согласно психоанализу, часто зависит от двойственности чувств, возникающих в личности. А мировые СМИ это двуличие организовали против Камилы Валиевой.

Эти СМИ​ показали, что от​ их любви до​ ненависти​ — один шаг. Психотравма может быть всегда следствием двуличного​ отношения к​ кумирам. Ведь только недавно мировые СМИ боготворили и писали, что Камила Валиева сотворила историю, а теперь мы слышим, что, дескать, имеет место «очередной акт большого российского обмана», «крах фабрики чемпионов Тутберидзе»​, «лучшая русская фигуристка попалась на​ допинге», «рекорды, омраченные нарушением закона». Мировые СМИ соревнуются​ в​ острословии. При этом ещё нет конкретных решений руководства Олимпиады.

Хочется верить, у выдающегося тренера Этери Тутберидзе хватило таланта и мудрости хоть как-то изолировать Камилу Валиеву от давления этой психической атаки, предпринятой, вероятнее всего, умышленно, именно в этот ответственный период.​ Ведь проба взята еще в​ декабре, а​ на​ самой Олимпиаде никаких проблем с​ тестами у​ Валиевой не​ было. Поэтому есть​ вероятность того, что это заранее заготовленный проект. Похоже на то, что спортивные санкции являются, продолжением пресловутых санкций, которые имеют место в отношении России.

Камилу Валиеву лишь подозревают в​ употреблении триметазидина. Это препарат, который помогает при избыточных физических нагрузках, и​ его выписывают при проблемах с​ сердцем, но​ реальной помощи в​ спортивных показателях он​ не​ дает.​ Речь идет о​ минимальной дозе, которую можно списать на уровне ошибок измерений.

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