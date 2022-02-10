Психическая атака и психотравмы как приём спортивных санкций и психотехнологий

Психологическое состояние и настрой - самая важная составляющая в успехе спортивных соревнований и лишь затем идут все остальные факторы.
Профессия спортивного психолога существует не с проста. Именно поэтому, порой, выдающиеся спортсмены изолируются от негатива, надевают на уши беруши, а на глаза чёрные очки, чтобы не слышать ничего от СМИ и от той среды, которую им приходится пересекать, чтобы выйти на соревнование. Поэтому искусственная психическая атака на выдающихся спортсменов, вызванная, конкуренцией - это особые психотехнологии. Этим атакам традиционно подвергаются наши выдающиеся спортсмены, претендующие на золото, на олимпиадах и чемпионатах мира. Есть даже вероятность того, что это продолжение тех самых пресловутых санкций против того, что "русские идут".
Таким образом, уже сейчас возникла проблема связанная с тем, как скажется на выступлении выдающейся фигуристки Камилы Валиевой, психотравма, которая ей нанесена. Вероятнее всего, она осведомлена обо всём. Необходимо помнить, что речь идет, по сути своей, о маленькой, талантливой пятнадцатилетней девочке. Она переживает сейчас не просто личную драму, а психотравму. А сила психотравмы, согласно психоанализу, часто зависит от двойственности чувств, возникающих в личности. А мировые СМИ это двуличие организовали против Камилы Валиевой.
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Эти СМИ показали, что от их любви до ненависти — один шаг. Психотравма может быть всегда следствием двуличного отношения к кумирам. Ведь только недавно мировые СМИ боготворили и писали, что Камила Валиева сотворила историю, а теперь мы слышим, что, дескать, имеет место «очередной акт большого российского обмана», «крах фабрики чемпионов Тутберидзе», «лучшая русская фигуристка попалась на допинге», «рекорды, омраченные нарушением закона». Мировые СМИ соревнуются в острословии. При этом ещё нет конкретных решений руководства Олимпиады.
Хочется верить, у выдающегося тренера Этери Тутберидзе хватило таланта и мудрости хоть как-то изолировать Камилу Валиеву от давления этой психической атаки, предпринятой, вероятнее всего, умышленно, именно в этот ответственный период. Ведь проба взята еще в декабре, а на самой Олимпиаде никаких проблем с тестами у Валиевой не было. Поэтому есть вероятность того, что это заранее заготовленный проект. Похоже на то, что спортивные санкции являются, продолжением пресловутых санкций, которые имеют место в отношении России.
Камилу Валиеву лишь подозревают в употреблении триметазидина. Это препарат, который помогает при избыточных физических нагрузках, и его выписывают при проблемах с сердцем, но реальной помощи в спортивных показателях он не дает. Речь идет о минимальной дозе, которую можно списать на уровне ошибок измерений.
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