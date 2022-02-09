ФАС хочет отрегулировать стоимость ПЦР-диагностики

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 февраля 2022, 20:18 Антон Дубровский, Журналист Источник: Коммерсантъ

В Федеральной антимонопольной службе России властям в регионах предложили уменьшить цены на ПЦР-тестирование для граждан в государственных медицинских учреждениях. Это решение является результатом проверки обоснованности тарифов на тесты ПЦР. Проверку поручил 22 января провести премьер Михаил Мишустин. Что касается частных лабораторий, то для них собираются создать «методику установления рекомендованных предельных цен» на тесты. Хотя участники рынка формально не обязаны придерживаться этих рекомендаций, их превышение может повлечь за собой антимонопольную проверку.



В антимонопольной службе считают, что «в ряде регионов размер платных услуг в государственных лабораториях превышает средний норматив затрат» для оплаты медицинской помощи по полисам ОМС. В ФАС отметили, что без учета забора биоматериалов стоимость тестов изменяется от 400 руб. в ЦФО и СКФО до 3,4 тыс. руб. в УФО, а средняя стоимость тестирования по России - 1,3 тыс. руб. К этой сумме добавляется еще от 250 до 350 руб., за забор биоматериала. Властям предлагается проанализировать цены на ПЦР-тесты и понизить их «до среднего норматива затрат по базовой программе ОМС».



В ФАС отметили, что ПЦР-диагностикой в РФ занимаются 1254 лаборатории и 77% из них относятся к госучреждениям, а в 23 регионах такую услугу частные лаборатории не предоставляют. «В целях расширения конкуренции» ФАС предлагает увеличить число коммерческих лабораторий и отрегулировать цены в них. Для этого в антимонопольной службе решили создать «методику установления рекомендованных предельных цен» на ПЦР-тесты для частников».



Проверка ФАС была инициирована представителями «Общероссийского народного фронта». Они просили проверить частные лаборатории по факту «коллективного доминирования» при проведении ПЦР-тестирования на COVID-19. Были рассмотрены тарифы в 477 лабораториях 85 субъектов РФ. Выяснилось, что в 13 из регионов стоимость тестирования дороже 2000 руб. В 11 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, цена была больше 2500 руб. ФАС сообщили: «В частных лабораториях стоимость теста для граждан в 2–3 раза выше, чем в рамках ОМС (700–800 руб.)». Подобная проверка ФАС, летом 2021 года, нарушений и ценового сговора в этой сфере не установила.



В федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» статьей 38 предусматривается, что при угрозе распространения опасных заболеваний, существует возможность ценового регулирования на медицинские изделия. Алексей Федоров - независимый эксперт по госзакупкам, указывает, что таким заболеванием может быть COVID-19, но так как ПЦР-тестирование - медицинская услуга, а не изделие, то для тестов нет законодательной базы и нет возможности регулирования цен государством.



Илья Кожевников, юрист BGP Litigation, сообщает, что у Федеральной службы уже существует опыт разработки «методики установления рекомендованных предельных цен». Он утверждает: «Обычно такие методики направлены на разъяснение порядка соблюдения положений, закрепленных в нормативно-правовых актах. Формально несоблюдение методики не должно повлечь для хозяйствующего субъекта правовых последствий».



«Рекомендации ФАС и установленные на их основе рекомендованные цены в субъектах РФ, не являясь формально обязательными для участников рынка, устанавливают порог справедливой цены. Ее превышение может стать маркером для проведения проверки организаций на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Например, могут возникнуть подозрения в ценовом сговоре медицинских организаций, «занимающих на определенной территории совокупную долю от 20% рынка и сохраняющих высокие цены», - подводит итог Федоров.



Существует и мнение, что если произойдет такое регулирование цен, то рынок не сможет подстроиться.



Дарья Горякина, заместитель генерального директора лабораторной службы «Хеликс» считает, что конкуренция в части ПЦР-тестов на COVID-19 на рынке среди коммерческих лабораторий увеличивается, и за последние 6 месяцев там есть скорее демпинг, чем рост цен. Она не представляет, что «будет с ценами на срочные тесты или тесты для выезда за границу со справками на иностранных языках», если ФАС разработает такие рекомендации. «Коммерческие лаборатории точно не будут выполнять анализы в убыток, поэтому при регулировании цен есть вероятность прекращения выполнения ПЦР-тестов рядом лабораторий. С учетом существенной доли коммерческих лабораторий во многих регионах это может привести к снижению доступности тестирования», — утверждает Дарья. Горякину беспокоит, в связи с этим, возможность «роста рынка поддельных справок и недостоверных результатов».

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции