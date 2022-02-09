Российская короткометражка выдвинута на премию «Оскар»

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9 февраля 2022, 20:17 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Новая Газета

Не так давно были объявлены номинанты на премию «Оскар». И среди всего списка была представлена российская короткометражка.

В жанре короткометражной анимации был номинирован российский фильм «БоксБалет» от режиссёра Андрея Дьякова. На суздальском анимационном смотре картина появилась довольно внезапно. Даже её продюсер Александр Боярский увидел проект только на большом экране фестиваля. Дьячков и его команда без сомнения постарались, и создали нечто шедевральное. А ведь всё начиналось ещё со студии «Мельница», которая подарила нам сказки о богатырях. После победы на питчинге Дьячков воспользовался объёмной технологической базой студии. Мы увидели поистине уникальный проект. Масляный яркий стиль, выразительный и радующий глаз. При этом, острый рисунок и довольно внятная история.



Сюжет здесь простой и понятный. Он вертится вокруг истории любви; любви между огромным мускулистым боксёром и хрупкой маленькой балериной. Казалось бы, что у них общего? Да вроде бы ничего. Боксёр суров, угрюм, подобен зверю, покрыт шрамами. А балерина – хрупкая нежная «хризантема». Но любовь зла. И очень часто бывает, что притягиваются как раз таки противоположности. Суровый необузданный зверь и мягкая добрая фея. Работа была проделана действительно титаническая. Фильм был нарисован в 2D, но потом едва ли не каждый его кадр тонировали вручную. Вместо глянца у изображения появились детали: глубина, плотность, объём. Шансы на победу у этого проекта – очень высокие. Фильм Дьякова совершенно универсален и нравится абсолютно любому зрителю, вне зависимости от его возраста и национальности.

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