Дэн Сяопин - архитектор современного Китая

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 февраля 2022, 14:48 Вадим Кулинченко,

«Нет пророка в своём Отечестве… Если кто вас не примет и не будет слушать, выходя, сбросьте прах с ног ваших и идите дальше».

Библия и четыре Евангелия

В феврале сего года Китай отметит печальную дату – 19 февраля исполнится 25 лет, как не стало Дэн Сяопина, который заложил современный Китай. Сегодня Китай из отсталой страны на наших глазах превращается в супердержаву. Прожив почти весь 20 век (1904 – 1997 гг.), не быв ни императором, ни главой Китая он вошёл в его историю, как великий архитектор экономических реформ и социалистической модернизации Китая. Сделав за свою жизнь всё, что задумал, он в 1992 г. навсегда исчезает с политической сцены, оставаясь духовным лидером Китая, в отличие от многих правителей, цепляющихся за власть. Он всю жизнь был противником диктаторства и гегемонизма, что редкость среди правителей 20-го и нынешнего веков.

Жизнь Дэна показывает нам, чему нас может научить история, если её правильно понимать. Ведь став марксистом, он не замкнулся в его догмах. Учась в СССР в 1926 г. в Университете трудящихся Востока им. И.В. Сталина в Москве, он оказался в гуще дискуссий вокруг НЭПа. Восприняв передовые идеи того времени, он многое осмыслил, и с тех пор у него зародилась мысль постепенного перехода от капитализма к социализму. Идеи этого он впоследствии превратил в обратный ход, когда понял несостоятельность резкого перехода к социализму, предполагая в будущем всё-таки социальное государство – «в распределении национального дохода выгоду должны получать все люди» (Дэн Сяопин).

Жизнь Дэн Сяопина богата взлётами и падениями. Родившись в сельской семье среднего достатка в провинции Сычуань, он в 1919 г. уезжает учиться во Францию, где из-за недостатка средств больше работает, чем учится, принимая активное участие в жизни китайской диаспоры. Здесь в 1923 г. вступает в КПК (Коммунистическая партия Китая), в которой он оставался всю жизнь.

После возвращения в Китай 1926 г. он на всю жизнь оставался на партийной и государственной работе. Испытав дважды опалу и гонение при Мао Дзедуне и, став лидером Китая, он не втоптал в грязь его имя. В изданном в 1982 г. документе ЦК КПК «О некоторых исторических вопросах со времени образования КНР» Мао был объявлен бесспорным основателем государства и НОАК. Дэн заявил, что «он был плохим на 3/10, но хорошим на 7/10». Нам бы такие анализы прошлого.

Будучи всю жизнь членом КПК, руководящей и направляющей силы Китая, он понимал, что «если в Китае проблемы, то корни их внутри Коммунистической партии» (Дэн Сяопин). Устраняя недостатки в партии, решал проблемы Китая.

Главное в его экономических реформах «четырёх модернизаций» (наука и промышленное производство, оборона и сельское хозяйство) – это большое внимание прогнозам, на основе прошлого изучать и заглядывать в завтрашний день. Нельзя жить сегодняшним днём.

В Китае начали с лёгкой промышленности. Дэн во главу всего ставил человека, а ему в первую очередь нужно поесть и одеться. В результате нескольких лет мир был завален дешёвым китайским ширпотребом, который стал вытеснять дорогие бренды. А дальше…

Почему рухнул СССР? При Ленине и Сталине в основание СССР заложили недостаточно прочный фундамент, на котором принялись возводить слишком высокое здание. В итоге всё строение рухнуло. Дэн Сяопин учёл и это. Закладывая фундамент, надо учитывать его прочность и не возводить слишком высокое здание. В этом деле нужно: «Наблюдайте хладнокровно; будьте готовы реагировать; стойте твёрдо; не показывайте свои возможности и ожидайте подходящего момента; никогда не пытайтесь забежать вперёд; будьте способны довести дело до конца» (Дэн Сяопин). И сегодня в этом весь Китай, строящий свой фундамент, строительство здания ещё впереди, прочного на века.

Дэн в отличие от СССР не опустил «железный занавес» перед Китаем, а наоборот открыл все страны, привлекая их инвестиции в развитие Китая. При этом он ничего не сделал, чтобы улучшить отношения с СССР, испортившиеся со времён советско-китайского политического раскола, обвиняя его в гегемонизме. Сегодня обстановка изменилась, в связке Россия-Китай старшим стал Китай.

Улучшая отношения с внешним миром, Дэн приоритетом оставлял проведение внутренних экономических реформ для развития Китая.

Многие реформы были разработаны и реализованы провинциальным руководством, зачастую без согласования с центральными властями. Это было совершенно не похоже на перестройку в СССР, где всё проводилось с указания сверху, что происходит и сегодня. Централизация наша беда.

Благодаря Дэну отношения Китая с вешним миром значительно улучшились. Объявляя принцип «Одна страна – две системы» в отношении Тайваня, Китай фактически распространил на взаимодействия со всем миром. При этом, выполняя программу внутреннего развития Китая, он призывал «скрывать способности и ждать своего часа, дорожить временем, никогда не претендовать на гегемонию» (Дэн Сяопин).

Общедоступные постулаты Дэн Сяопина фактически доступны для развития любой страны, но при этом надо учесть, что никогда русский не станет китайцем, тем более немцем. В России собственная стать, и из этого надо исходить, только по-умному, просчитывая всё.

Я не пытался пересказать биографию духовного лидера Китая Дэн Сяопина, а хотел во имя памяти достойного человека, напомнить отдельные моменты в его деятельности, которые можно признать универсальными. Я даже не привёл его избитого всеми тезиса: «Не важно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей!» Мне кажется, что главное в его деятельности - это социальная направленность экономических преобразований, где на первом месте человек не на словах, а на деле. Это и привело Китай к тем достижениям, которые он имеет сегодня. А что будет завтра?



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