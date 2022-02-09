Аргументы Недели → Мнение 13+

9 февраля 2022, 13:53 Сергей Платонов,

«Платон мне друг, но истина дороже». Афоризм известен. По которому истина выше всего.

И тогда непонятно, почему при оценке последствий вступления Украины в НАТО, мы неоднократно утверждаем то, что не соответствует истине, то есть содержанию той самой статьи 5 Устава НАТО. В ней записано, что «вооруженное нападение на одну или нескольких из них (стран-членов – С.П.) будет рассматриваться как нападение на них в целом…» Здесь ключевые слова «нападение на одну или на них». Наши спикеры утверждают, что вооруженное нападение Украины на российский Крым приведет к ситуации «императивного» срабатывания пятой статьи. На встрече с Макроном слышим то же самое. Но Россия не член НАТО и статья пятая в этой ситуации не работает. Зачем мы пугаем сами себя?

Согласно иностранным источникам, на встрече в Кремле Путин пообещал вывод войск из Беларуси, Путин пообещал не прибегать к новым военным инициативам, Путин пообещал политическое убежище для Порошенко, Путин пообещал… А, что пообещал Макрон? Если обещание надавить на Зеленского, чтобы тот исполнил обязательства по Минским соглашениям, так кому они нужны, если в Донбассе проживает больше 50 процентов граждан России и ей незачем заталкивать их в нацистскую Украину. Получается, что даже по желанным для нас гарантиям безопасности, Макрон ничего не пообещал. Тогда это были не переговоры. Это было что-то другое. Из разряда встреч, чтобы «поговорить». И похоже без фиксации на бумаге результатов, если они были. Песков молчит, Захарова молчит… Но, пугать себя не надо.

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