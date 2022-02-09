Армения и Азербайджан снова схлестнулись в политическом скандале

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9 февраля 2022, 11:52 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

7 февраля в Армении праздновали возвращение на родину восьмерых военнослужащих, которых Азербайджан передал при посредничестве французских дипломатов.

Как только французский транспортник приземлился в столице Армении, азербайджанское агентство «Азертадж» опубликовало заметку, в которой чётко сказывалось, что ждёт в ответ правительство Баку. В сообщении говорилось, что после «гуманного шага азербайджанской стороны», Армения должна предоставить информацию обо всех азербайджанских военных и гражданских, погибших во время первой Карабахской войны. Речь также идёт о людях, захороненных в братских могилах, и о местонахождении таких братских могил.

В Баку утверждают, что 4 февраля была достигнута договорённость между лидерами Армении и Азербайджана при помощи президента Франции и главы Евросовета. «Армянская сторона обязалась сотрудничать в этом вопросе», - поделилось подробностями азербайджанское агентство. Однако пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян ещё в понедельник заявлял в СМИ, что никаких обязательств Ереван на себя не брал. В Баку на это отреагировали с резким осуждением. «Отказ Армении от обязательств выходит за рамки международно-правовых норм, - заявили в МИД Азербайджана. - Призываем международное сообщество к давлению на армянскую сторону, чтобы она взяла на себя ответственность за выяснение судеб пропавших граждан Азербайджана во времена первой войны».

Видеоконференцию 4 февраля президент Франции Макрон упомянул и на переговорах в Москве с российским лидером Владимиром Путиным. Но сделать однозначный вывод о том, брала ли действительно Армения какие-то обязательства, на основании его слов нельзя. В сообщении главы Евросовета Шарля Мишеля в Twitter по поводу ситуации в Закавказье и вовсе ничего не говорится про места захоронений. Политологи предчувствуют очередную серию политических скандалов между Арменией и Азербайджаном. Ведь в Баку считают, что Ереван, по сути, не выполнил своё «обещание». А в Ереване, в свою очередь, утверждают, что никто из армянских представителей не брал на себя никаких односторонних обязательств.

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