Россия будет делать ставки и играть?​

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9 февраля 2022, 08:11 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото: pixabay.com

Российская власть долго облизывалась на крипты. Понимала, что это общемировое казино и об этом российской властью неоднократно делались заявления в СМИ.​ Она понимала, что эта игра на ставки, что это специфическая рулетка, что кто-то выигрывает, но кто-то проигрывает. Взгляните на резкие​ взлёты и резкие падения курса биткоина. Кто-то​ успевает. Кто-то не​ успевает. Деньги одних людей планеты переходят к другим. Потом они меняются местами в своём везении. Рост стажа игры в биткоин делает игроков, как и в казино, невезучими. В нужное время​ соскочить и уйти не всем удаётся. А если игрок пожизненный, то это вообще никогда не удастся. Это​ прописная философия казино. Если же тебе удалось систематически и долго выигрывать в казино, то тебя будут расследовать, причём не специалисты в области теории вероятности, а работники следственных органов.​

И все-таки, правительство утвердило Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют.​

Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов. Это парадоксально, так как это противоречит сути самого биткоина, который не имеет в себе никакого органа-регулятора.​ Но властью заявляется, что целью регулирования является интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций.​

Даже планируется защита прав граждан, помимо разделения инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, будет обеспечиваться за счет требований по лицензированию криптовалютных площадок. Те,​ в свою очередь, будут обязаны иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала.

Иными словами игроков​ в биткоин, которые​ любят азарт и авантюру, будут теперь подстраховывать. По сути, ты сел в казино и тебя подстраховывают настолько, что ты только выигрываешь​ и никогда не проигрываешь?​ А вдруг это будет только для избранных? Может кому-то разрешат играть на народные средства, а простолюдинам из народа не разрешат?​

Кроме того, предполагается введение обязанности для участников рынка по информированию граждан о повышенных рисках, связанных с цифровыми валютами.

Реализация концепции обеспечит создание необходимой нормативной правовой базы, позволит вывести из тени индустрию цифровых валют и создать возможность осуществления легальной предпринимательской деятельности. И это опять противоречит сути биткоина, ценностью которого является закрытость и невозможность никем закрыть владельца биткоинов.​

По сути своей, будет регулирование нерегулируемого, которое и есть суть биткоина.​

В последнее время, в различных СМИ идёт массированная атака позитивных перспектив вложения в криптовалюту и блокчейна. Совсем недавно был хороший тренд. И народ поверил, что биткоин - это манка с небес. И вот опять падение в январе и стрессы!​

И вообще, по моей статистике, благодаря дезинформационным статьям в СМИ, многие россияне опять стали задумываться о вложениях в крипты. Но на этот раз​ Набиуллина почему-то не заявляет что крипты - это казино. И вообще, власть ранее не планировала инвестироваться в крипты и расхотела, а сейчас вдруг разработала концепцию криптов в России. Решила усадить игроков за стол казино.​ Вероятнее всего, что-то поменялось во внешней и внутренней политике​ в России. Что именно? Узнаем позднее.​

Итак, делаем выводы:​

1. Есть вероятность, что это скрытый проект власти, хотя официально она против криптов. Власть желает, чтобы народ поиграл в крипты, но выиграют, конечно, крупные инвесторы, аффилированные к власти.

2. Если бы клетка организма играла и делала ставки, то вы бы разрушились. Живой организм игнорирует азартные! Также и экономика, в которую входит азарт и хайп, деструктивна! Живая экономика должна быть живой за счёт иных механизмов выживания. Эти близорукие суждения нуворишей, которые дальше своего экономического эго ничего не видят, меня забавляют. Все это наивно, даже если к вам повернется фортуна, но вероятность этого низкая. Когда вы проиграетесь, вот тогда вам придет объективность и понимание мною написанного.

3. Вспоминаю мнение Грефа на одном Гайдаровском форуме, который, на мой взгляд, сделал вид, что изменил свои прежние трактовки о прелестях биткоина. Итоговая его мысль: "Играть имеют право все!" Греф еще​ тот игрок! Он то как раз поиграет и возьмёт своё. А лох - народ​ "получит" своё.​

4. Не все имеют право проигрывать, причем проигрывать деньги близких и коллег, и это беда! И она может коснуться многих и даже весь Мир. Нужно смотреть за Горизонт. Кто стрижет прибыли от всяких глобализационных проектов? На первом месте, США. Илон Маск недавно хорошо постриг на биткоинах.​

5. Право играть имеет каждый, но не все имеют право делать несчастными других людей, у которых эти игроки взяли в долг и проиграли. Увы! Эта проблема охватила уже часть российского социума.

6. Мы узнаем имена Хозяев Системы Блокчейн. Их сейчас скрывают. Иллюзия о том, что в Интернете возможны некоторые Свободные Системы, сильна, но она уже разоблачается. В ЛЮБОЙ ПАУТИНЕ ЕСТЬ СВОЙ ПАУК!

7. Одно дело золото, другое дело кирка для его добычи. Но беда в том, что в случае биткоина, в конце концов, кирка машет по пустоте.

8. Чем крупнее игрок биткоина, тем резче и выгоднее он может оставить на нуле, тех, кто сидит в блокчейне и отслеживает. Блокчейн в одно мгновение выдаст, что ты - банкрот, хотя ты отслеживал все ситуации.

9. Существует проблема Хозяина Системы Блокчейн. Так же как и Википедия, казалось бы она свободная, а действительно управляется админами США и именно поэтому китайцы отказались от Википедии и организовали свою "Худунг".

10. Некоторые, конечно, уже наварились за счёт желания лохов намайниться.​

11. Инвестиции в блефовые статьи о перспективах криптов, конечно, вызовут временную волатильность криптов, но пройдет время и главные американские инвесторы в крипты зададут опять восходящий тренд, так как США уже обозначило проект криптов, как стратегический экспансионистский инструмент мирового гегемона. Крипты ещё будут расти, пока не соблазнят Россию и страны Третьего мира, развивающиеся страны. Проект общемировых криптов закроют после лохования стран, мешающих Гегемону США. Ставка на хайп США уже сделала. Но пока мы будем видеть всяческие маскировки, благодаря которым якобы биткоин никакого отношения к США не имеет.

12. Россия делает ставки на биткоин потому, что научилась делать ставки на уровне внешней политики. Посмотрите как недавно, благодаря политическим заявлениям России, скакала волатильность​ и кто-то на этом снял прибыли. Тогда, действительно, для биткоина в России открываются перспективы. Ведь именно Россия будет регулировать взлёты и падения биткоина. Она будет заниматься​ политическими заявлениями.​

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