Полгода потребовалось, чтобы вывезти «коалиционных зверей» из Афганистана

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8 февраля 2022, 13:28 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

В канадский Ванкувер специальным рейсом вывезено 146 кошек и 158 собак из захваченного террористами из «Талибана» (запрещено в РФ) Кабула. Этих животных специальные силы коалиции так и не сумели забрать в прошлом году. Почти полгода они находились в крайне неприятной ситуации. Вывоз был осуществлён после упорной полугодовой работы, проведённой известными организациями, такими как Kabul small animal rescue и SPCA International.

Впрочем, в спасении животных участвовали и другие объединения. Для их перевозки зафрахтовали грузовой самолёт Ил-76тд российского авиаперевозчика «Авиакон Цитотранс». У самолёта имеется неплохой опыт в перевозке зверей. В 2020 году ему даже удалось вывезти из Пакистана в Камбоджу слона.



Для поддержания стабильной обстановки, температура на борту поддерживалась до 21 градуса по Цельсию. Давление было оптимизировано. Животных сопровождали опытные ветеринары, которые тщательно следили за их состоянием здоровья. Самолёту пришлось сделать две остановки, одну в Анкаре, вторую в Исландии (в Кефлавике). Полёт до Ванкувера прошёл нормально и без потрясений. Для всех эвакуированных зверей недалеко от аэропорта Ванкувера был построен специальный комплекс. Там их будут содержать до объявления хозяев. Компании намерены вывезти всех животных, находящихся на данный момент в захваченном Афганистане. Там в приютах до сих пор остаются некоторые из братьев наших меньших, в основном больные или слишком молодые для перевозок.

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