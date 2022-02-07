Военспец Леонков: для Британии достаточно одной «Булавы», ведь доиграются

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 февраля 2022, 19:05 Александр Саргин

Фото: соцсети

США и некоторые страны НАТО «по просьбе Киева» установили воздушный мост для передачи Украине вооружений на случай «агрессии» России, пишут американские СМИ.

Напомним, что с начала этого года и по 5 февраля военную помощь в «незалежную» на регулярной основе доставляли военно-транспортные самолеты США и Британии в количестве восьми и одиннадцати лайнеров, соответственно.

«Запад уже получил от России предупреждение о том, - сказал «АН» военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, - что если они намерены превратить Украину в некий военный плацдарм, то странам, поставляющим туда оружие, будет, скажем так, не очень-то неудобно. Мы пока не конкретизировали, какие действия начнет осуществлять Россия, но будут предприниматься такие шаги, которые, безусловно, будут способствовать безопасности нашей страны».

Отметим, что президент РФ Владимир Путин предупреждал США и НАТО, что «военное освоение» территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России, - и это касается «реальных жизненных интересов» нашей страны и ее народа.

По словам военного аналитика, наличие военных баз, причем не «где-то там», а на границе, буквально «у нашего порога», как сказал наш президент, будет иметь «соответствующие последствия» и действия.

«Россия не будет сидеть и терпеливо ждать, - продолжает военспец, - когда у нас под боком, на военно-морской базе в Бердянске или Очакове, окажется корабль с ударными вооружениями в виде крылатых ракет «томагавк», к которым прикрутили, например, термоядерные боеголовки! Кстати, у Пентагона на самом деле есть планы, что все «томагавки» морского базирования могут получить ядерные боеголовки малой мощности».

А если в Европе разместят ракеты средней дальности и что-то «протащат» на Украину, то картина вообще становится безрадостной, считает Леонков, и смотреть на эту картину, ничего не делая, самое настоящее преступление!

Стоит заметить, что в рамках договоренностей с Великобританией в двух украинских городах - Бердянске (Запорожская область) и Очакове (Николаевская область) продолжается активное строительство новых военных баз. Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявлял, что «в Украине» может появиться военная база Великобритании.

Военспец уверен, «мы подготовились» к тому, что, когда «будем возвращаться», нам никто не уступит, и на наш призыв «подвиньтесь, это не ваше место» Запад реагировать не будет. Они будут реагировать только на «пинок», считает эксперт, а для того, чтобы его сделать, нужно иметь «крепкие аргументы» в виде ядерной триады.

«У России как раз она есть, - констатирует военный эксперт, - в отличие от западных «партнеров». - Например, у американцев с ядерной триадой все очень плохо, а по поводу английской даже говорить несерьезно. Так что Россия осознает свои аргументы и исходя из них начинает действовать и возвращать то, что у нее когда-то отобрали».

А ведь для Британии достаточно одной «Сарматы» или «Булавы», напомнил военный специалист. «Некоторые высокопоставленные военные, а также политики США и Британии позволяют себе сказать, что Россию за Украину нужно наказать превентивным ударом. Ведь доиграются!» - предрекает Алексей Леонков.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции