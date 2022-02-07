Высказывания о Холокосте стали причиной медийных скандалов на Западе

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7 февраля 2022, 18:57 Анастасия Кровицкая

На прошлой неделе тема Холокоста стала причиной крупных медийных скандалов. В центре внимания оказались высказывания американской актрисы Вупи Голдберг и британского комика Джимми Карра. Медийных личностей коснулась культура отмены.



Руководство телеканала ABC на две недели отстранило Вупи Голдберг от участия в ток-шоу «The View», в котором она снимается уже 15 лет. Очередной выпуск программы был посвящен запрету в американских школах романа «Убить пересмешника» и комикса о Холокосте «Маус». В прямом эфире 66-летняя обладательница «Оскара» заявила, что Холокост «не про превосходство белой расы», а «про негуманное отношение человека к человеку». Голдберг не первый раз произносит провокационные высказывания в эфире. Ранее она защищала режиссера Романа Полански и комика Билла Косби, которым были предъявлены обвинения в сексуальном насилии. Однако телеведущая после осуждения общественности всегда меняла свою точку зрения. В этот раз Голдберг извинилась в прямом эфире «Позднего шоу со Стивеном Кольбером», только подлив масла в огонь: «Мое высказывание расстроило многих людей, чего я совсем не хотела. Как черный человек, я думаю о расе, как о чем-то, что я могу видеть. Я вижу тебя и знаю, какой ты расы». Извинение получило еще больший отклик общественности. «Она маргинализирует смерть 6 миллионов человек, обеспечивает почву для антисемитов… Все же левые дадут ей пропуск в Голливуд, потому что она прогрессивная и афроамериканка. Но ее извинений недостаточно», – заявил в прямом эфире телеканала Fox News американский адвокат по гражданским правам и радиоведущий Лео Террелл.



Скандал с Джимми Карром можно сравнить с бомбой замедленного действия. Еще в католическое Рождество на Netflix вышло шоу под названием «Его темный материал». Сам комик назвал выпуск «концом карьеры» и уведомил, что в нем содержаться «ужасные вещи». В последние несколько дней нарезка с высказыванием Карра о Холокосте стала обсуждаемой в социальных сетях: «Когда говорят о Холокосте, говорят только о трагедии и ужасах 6 миллионов евреев. Но никто не замечает тысячи цыганских жертв, потому что никто не говорит о позитивных вещах, связанных с Холокостом». За высказыванием последовал смех и аплодисменты зала. Мемориал Аушвиц-Биркенау призвал комика изучить историю цыган, депортированных в нацистские лагеря и прокомментировал выступление в Твиттере: «Печально слышать слова, способные разжечь предрассудки, ранить людей и осквернить память об их трагедии». Министр культуры Великобритании Надин Доррис назвала выступление «отвратительным» и призвала не показывать его по телевидению, а также заявила, что будет настаивать на рассмотрении законопроекта о запрете показа оскорбительного контента на стриминговых платформах. Целый ряд организаций по борьбе с расизмом и благотворительные организации отправили Netflix запрос на удаление выпуска. Однако ни стриминговая платформа, ни сам комик никак не прокомментировали скандал.

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