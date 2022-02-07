Как социальные сети влияют на психику

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 февраля 2022, 18:10 Ксения Калуга

Многие часто склоняются к тому, что большинство наших проблем возникают из-за чрезмерного использования соцсетей. Так ли это? С одной стороны, они помогают нам поддерживать связь с близкими, найти нужную информацию. Психолог Чиркова Наталья отмечает следующий факт: пожилые люди чувствуют свою принадлежность к семье, нужность, значимость, когда пересылают, к примеру, ролики из тик-тока, где показывают, как надувать шарики с помощью соды. Однако постоянное времяпрепровождение в соцсетях ни к чему хорошему не приведёт. Об этом «Аргументы недели» и решили поговорить с экспертами.

Чем опасны социальные сети

По мнению психолога Юлии Холодовой, социальные сети создают иллюзию общения, повышая тревожность, негативно сказываясь на самооценке и коммуникативных способностях. Более того, постоянное использование соцсетей может привести к возникновению «Синдрома упущенной выгоды» (FOMO).

Если у вас есть аккаунты в социальных сетях, наверняка, вам знакомы эти ощущения:

• «Вокруг происходит столько всего интересного, а я все это упускаю»

• «Моя жизнь не такая интересная и насыщенная, чем у того, кто ведет тот или иной блог»

• «На этих картинках все так красиво и захватывающе; жаль, что у меня никогда так не будет»

• «Если я не буду постоянно отслеживать новости в социальных сетях, я пропущу что-то важное и интересное»

Как поясняет психолог, об этом часто рассказывают девушки, подписанные на медийных личностей. «Поглощенные в инстаграме картинками с белоснежными яхтами, далекими путешествиями, дорогими машинами, и, конечно, безупречной внешностью, они невольно погружаются в депрессивные мысли о своей ничтожности и о том, что вся жизнь проходит мимо… Это сильно подрывает самооценку, уверенность в своих силах. Иногда возникает мысль о том, что «я лучше вообще не буду ничего делать, если у меня не получится достичь такого же результата», – пояснила Холодова.

Более того, речь идёт не только о молодых девушках, но и о взрослых и успешных людях. Они говорят: «жизнь проходит мимо меня», «живу не своей жизнью», «не знаю, чего я действительно хочу». Люди постоянно сравнивают свои достижения с успехами других, постоянно повышая планку ожиданий к себе, а потом делают вывод, что у других все получается быстрее и легче. Однако на самом деле так это выглядит только на страницах в социальных сетях. В итоге появляется хронический стресс, эмоциональное выгорание, чувство неудовлетворенности. «Таким образом, у поклонников соцсетей вне зависимости от возраста, пола, социального статуса, внешности или финансового дохода появляется это ощущение «недожизни», – заключила Холодова.

Психолог Наталья Чиркова отметила: если человек злоупотребляет использованием соцсетей, то он может отдалиться от реальности. Пользователь перестаёт осознавать свои собственные желания и потребности. «В психологии есть такой термин «слияние». Это когда человек настолько сливается с объектом в эмоциональном состоянии, что уже не понимает, где он, а где другой. Если кто-то едет на Мальдивы, то и ему туда надо. Не съездить, так хоть посмотреть. Если другой плачет в сторис, то и ему грустно. Так он проживает чужую жизнь, потому что как проживать свою, он не знает, а может даже боится», – рассказал специалист.

Наталья Чиркова также добавила, что, если ежечасно просматривать чужую «красивую жизнь», то может упасть самооценка. А тревожность вместе с завистью и обидой на близких только возрасти. «Выбраться из ямы с упавшей самооценкой бывает сложно без помощи психолога. Но самое главное, что мы теряем – это личный контакт и возможность обмена положительными эмоциями. Похвала в комментариях и лайки к ним не относятся», – пояснил эксперт.

Чем соцсети опасны для ребенка

Для детей социальные сети могут представлять реальную опасность, если они выкладывают личную информацию, фото личного содержания, указывают адрес и контактные данные, пояснила Юлия Холодова. Также могут возникнуть и психологические моменты: коммуникативные сложности, эмоциональное перевозбуждение, раздражительность, снижение учебной мотивации, снижение самооценки. «Привыкая общаться онлайн, дети испытывают большие трудности в повседневном общении: им сложно познакомиться, поддержать разговор, выражать чувства и понимать эмоции другого человека», – рассказал эксперт.

Психолог Наталья Чиркова также заметила, что может нарушиться самоидентификация и измениться поведение. У ребенка сужается выбор развлечений, способы отдыха. Кроме этого, искажается восприятие информации, снижается концентрация внимания, притупляется творческое мышление. «Может произойти переоценка ценностей, особенно в подростковом возрасте. Удовольствия и легкие деньги могут занять главное место. Теряется интерес к окружающей действительности. В последствии может быть трудно проживать свои чувства», – прокомментировал специалист.

Как понять, что у человека появилась зависимость от соцсетей

Мы спросили у психологов, как определить, есть ли у человека зависимость от соцсетей. Об этом можно судить, если:

• вы начинаете испытывать тревогу, беспокойство, раздражительность оказавшись без доступа к социальным сетям

• вы замечаете себя за «интернет-серфингом» или постоянным просматриванием ленты новостей без определенной цели

• утром сразу после пробуждения вы проверяете свои аккаунты, а также проверяете в течение дня при первой возможности

• просматриваете соцсети перед сном

• находясь в компании друзей, вы проводите большую часть времени в социальных сетях

• пролистываете ленту новостей даже во время обеденного перерыва

• общаетесь с близкими в мессенджерах, находясь с ними в одном помещении

Специалист Юлия Холодова отмечает, что если человек нашел признаки зависимости, то работа будет строиться по-разному. Это зависит от причин и степени зависимости. «В большинстве случаев удается справиться психологическими методами. Но если ситуация усугубилась и привела к развитию тревожного или депрессивного расстройства, может потребоваться консультация психиатра и прием препаратов», – сказал эксперт.

Наталья Чиркова в свою очередь добавила, что в основном к специалистам обращаются родители детей, которые круглые сутки проводят в гаджетах. Работа всегда строится индивидуально в каждой ситуации с конкретным человеком. Одному может помочь строгое соблюдение режима, другому – физическая нагрузка и ограничение времени просмотра. «Чаще всего и дети, и взрослые не понимают, чем можно себя занять. Не знают, что им интересно. Поэтому подбираем увлечения, совместные с родителями. В том случае, где нарушен контакт с родителями, взрослые учатся заново строить общение, выражая свои эмоции и постепенно обучая этому своего ребенка. В зависимости от культуры и привычек в семье ставят ограничение детям на просмотр соцсетей. Желательно, чтобы время просмотра для детей 6-10 лет не превышало 60 минут в день. Для дошкольников не более 30 минут в день», – отметила Чиркова.

Рекомендации от экспертов

Если вы переживаете, что у вас зависимость от соцсетей, воспользуйтесь рекомендациями от психологов. Юлия Холодова говорит, что полезно время от времени устраивать «интернет-детокс»: выходные без гаджетов, без интернета в целом или без доступа к определенным социальным сетям. Также полезно периодически отписываться от тех аккаунтов, наблюдение за которыми вызывает у вас негативные эмоции, чувство недовольства собой или ощущение впустую потраченного времени. Еще можно вместо постов в соцсетях начать вести записи в блокноте или заметки в телефоне, если без гаджета совсем сложно. «Это поможет вам быть более искренним наедине с собой, понять свои чувства, которые маскируются за привлекательными картинками в блоге и социально-желаемым образом», – прокомментировала Юлия Холодова.

Психолог Наталья Чиркова рекомендует поставить таймер и проверить: сколько времени в день вы проводите в соцсетях. После этого стоит задуматься и задать себе пару вопросов: «Как можно было бы иначе потратить это время?», «Приблизило ли меня это к цели?», «Есть ли она вообще у меня?»

«Где вы настоящий, когда смотрите рилс, сторис или же читаете чужую переписку в фейсбуке? Для чего вам это нужно делать? Чтобы ваша самооценка упала? Или может поднялась? А точно это надо делать ценой невосполнимого времени? Чего вам на самом деле хочется, проводя время в соцсетях? Внимания? Любви? Поддержки? Быть социально значимым? Как ещё вы можете это получить?» – объяснил эксперт.

Чиркова также рекомендует вспомнить 5 дел, которые вы раньше любили делать, но не находили для них времени. Обязательное условие – выполнить сегодня хотя бы одно.

Кроме этого, нужно определить свой контент, сделать ревизию. «Кто и для чего в подписках нужен. Оставьте 1-3 экспертов в каждой области. Так вы избавите себя от неприятного контента и сократите время просмотра», – сказал психолог.

К тому же, если вы часто устаёте, и у вас есть час в день, чтобы отдохнуть, научитесь распределять время между разными занятиями. Например: 15 минут отведите на просмотр соцсетей, 20 минут – на любимое занятие, ещё 15 – на душ или ванную, а оставшиеся 10 – на ароматный чай в тишине.

«С медицинской точки зрения важно отключить все гаджеты за 2 часа до сна и не включать их час после пробуждения. Но никакая рекомендация от эксперта не сделает вас счастливее, здоровее или умнее. Вы сами делаете свой выбор. Просто каждый раз, заглядывая в соцсети, держите в голове ответ на вопрос: «Для чего я это делаю?» – подытожила Наталья Чиркова.

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