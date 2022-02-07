Детские прививки от COVID вызывают заболевания?

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 февраля 2022, 15:46 Елена Головань, корреспондент

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

На прошлой неделе сделали с мужем троим своим детям прививки от COVID. Были, можно сказать, первопроходцами в Воронежской области – до нас такие прививки сделали значительно меньше, чем сотне подростков. Как перенесли мои дети вакцинацию? Чего ожидать впоследствии? Как сами подростки оценивают – нужны прививки или нет – в материале корреспондента «АН» Елены Головань.



Начну всё-таки издалека. Наша дружба с COVID, ну а точнее вражда, началась ещё в декабре позапрошлого года. Береглись тогда – страсть как. Зараза новая, паника… Носили маски, обрабатывали не только руки, но и продукты, которые приносили из магазина – те, разумеется, которые подлежали обработке. Очень ждали, когда будет вакцинация, которую обещали, что называется, со дня на день. Не дождались. И как ни старались, избежать заразы всё-таки не смогли.



В середине декабря муж лёг в больницу. Болел тяжело. Несмотря на то, что поражение обоих лёгких было в пределах 15%. Выявились осложнения. Плюс после одного из лекарств, которым лечили коронавирусную инфекцию, сильно поднялся уровень сахара в крови (муж, кстати, не диабетик). Выяснили это буквально случайно – когда не смогли донести его кровь, взятую на анализ, до лаборатории, находящейся в двух шагах от COVID-отделения. Кровь попросту свернулась. Поняли, откачали, спасли… Это сейчас уже знают, что определенные лекарства вызывают такие последствия, а тогда, в начале пандемии…



Что касается меня, я, конечно, тоже болела – спим с мужем в одной кровати, едим из одних тарелок, встречаем друг друга с работы поцелуями… Правда, ПЦР-тест я тогда не сдавала. Мне нужно было как-то помочь мужу. Поэтому я ездила с уже переболевшими таксистами, что-то передавала в больницу – разумеется, в маске и даже в перчатках…



Саму болезнь я помню с одной стороны смутно, с другой очень отчётливо, как бы это не казалось парадоксальным. В том смысле, что не помню хронологию событий, но очень четко вспоминаю ощущения во время короны. Мне казалось, что я всё время нахожусь в каком-то склепе, в сумерках, которые никогда не рассеются. Соседка, переболевшая COVID, принесла ингалятор, она же колола уколы – и её визиты, а также поездки к мужу в больницу вносили в мою тогдашнюю жизнь хоть какой-то порядок. В общем, держалась я тогда на честном слове. Ну или на чувстве долга перед семьёй – куда бы я, если бы попала в больницу, определила наших четверых детей. Пятый, студент ВГУ уже в то время жил в Воронеже…



Но, к счастью, нам удалось это пережить. 29 декабря позапрошлого года мужа выписали из больницы. Он приехал на такси – ни дать ни взять Дед Мороз, со значительно поседевшей шевелюрой и бородой. Ему довелось многое пережить в стенах COVID-отделения.



Прививка не панацея, но…



Потихоньку жизнь наладилась. Периодически, во время всплесков заболевания, сажали детей на удаленку, не дожидаясь решения областных и районных властей. Дети, конечно, периодически бухтели, но мы разъясняли необходимость такой меры. Так что, в общем-то, пережили много месяцев без особых потрясений.



В апреле прошлого года мы с мужем сделали прививку. У обоих незначительно повышение температуры – до 37,2, ломота в мышцах и усталость. Больше никаких симптомов.



Чуть позже, летом, привили мою маму и старшего, 21-летнего сына Мишу. Мама пережила прививку, даже не чихнув. Ни тебе повышения температуры, даже незначительного, ни других симптомов. Сыну было гораздо тяжелее – три дня температура под сорок и ломота во всём теле. Но через три дня всё пришло в норму.



Конечно, прививка не панацея от заболевания. В июле прошлого года мы с мужем снова заболели COVID, но в гораздо более лёгкой форме. По крайней мере, не прошлось госпитализироваться ни мне, ни ему.



Правда, последствия, даже, как мне кажется, ещё с первого случая заболевания, давали о себе знать – снижение памяти, хроническая усталость, панические атаки, обострение хронических заболеваний. Особенно у супруга.



«Хорошо, что хотя бы троих обезопасили».



Всё это время мы с мужем ждали – когда же, наконец, начнут прививать от COVID детей и подростков, благо, что во многих странах вакцинацию уже давно начали. Но у нас что-то застопоривалось. Но вот, наконец, в конце декабря прошлого года узнали, что совсем скоро прививки начнут поступать в нашу Воронежскую область.



В сельскую амбулаторию звонила чуть ли не каждый день – когда? И вот, на прошлой неделе вакцину наконец-то привезли. В четверг, 3 февраля, мы, взяв с собой детей, отправились в амбулаторию.



Первичный осмотр. Сатурация, температура, давление… Ну и опрос врачей, конечно – о самочувствии. Наши дети прививок не боялись, потому что мы с мужем чуть ли не каждый день разговаривали с ними о пандемии, коварности новой заразы и необходимости вакцинации. Так что они тоже верили в необходимость такой меры.



Когда говорила с врачом общей практики о том, что очень жалею, что младшей дочери прививка пока что не положена – ей 12 исполнится в июле, увидела в глазах доктора прямо-таки зависть. «Хорошо, что хотя бы троих обезопасили, - сказала Анна Владимировна. – Я тоже очень хочу привить детей, но они у меня пока что совсем маленькие». Удивляться, в принципе, нечему, ведь кто, как не врачи, постоянно сталкиваются с тем, что несёт с собой коронавирус. Но если первые штаммы оставляли детей в покое, то в последнее время дети начали болеть. И даже, увы, умирать от COVID-19.



- Первые год-полтора с начала пандемии дети болели либо бессимптомно, либо в совсем лёгкой форме – максимум отделывались насморком, - рассказывала мне месяц назад Екатерина Чернышова, врач-педиатр Семилукской больницы. - С ними даже к врачам не обращались, мы их выявляли зачастую случайно, когда они приходили в больницу по другому поводу, но мы были обязаны проверять пациентов на COVID. Последние три-четыре недели картина другая. Головные боли, слабость, дети лежат. Их много, и клиника последнее время у всех одинаковая. Они стали именно болеть, это видно даже по внешнему виду. Это и кашель, и длительная температура до двух недель, и другие симптомы, свойственные протеканию COVID-19 у взрослых.



Бред и реальность.



Но вернусь к своим детям, которым мы сделали прививки. Честно говоря, ожидала температуры и всяких других симптомов. Была готова ко всему. Не дождалась – к счастью. Все трое «пережили» вакцинацию, даже не чихнув. С понедельника пошли в школу – до этого неделю продержала их дома из-за госпитализации моей мамы (и без нас дураков хватает, которые, распространяют корону где ни попадя), которая попала в больницу с COVID-19, а до этого гостила у нас. Кстати, мама тоже говорит, что болеет, хоть и тяжело, но легче многих лежащих с ней пациентов – благо, мы успели вовремя подстраховаться и вакцинировать её.



Часто слышу о том, что, дескать, вакцина вызывает заболевания… Даже не буду упоминать о чипах, которые якобы вводят в кожу вакцинируемых, о генетических изменениях – это уж совсем бред. Как бред, например, и то, что, оказывается, инфекцию на нас сбрасывают летящие над нами самолёты – и такое слышала, причём от ближнего круга, от родственников. Инверсионный след – ту белую пушистую линию, которую мы видим от пролетающего над головой самолета – ага, вот это и есть тот самый коронавирус, который сбрасывают нам на голову. При этом никто даже не задумывается о законах физики – след этот появляется только на высоте от 8 до 10 тысяч километров, и если на самом деле сбросить оттуда хоть какие-нибудь вирусы, они попросту не выживут в тамошнем зверском холоде.



Но вернусь к своим детям. Никаких заболеваний, к счастью, вакцина не спровоцировала. У них не начался аутизм, ДЦП и прочие напасти – да, и этим порой пугают антиваксеры. Учатся, гуляют, общаются. И теперь, надеюсь, находятся, чуть в большей безопасности, чем раньше.

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