Александр Ужанов: «Братаемся мы на подвигах, но живем-то мы здесь и сейчас»

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7 февраля 2022, 13:42 Елена Головань, корреспондент

Фото: Елены Головань

На прошлой неделе на платформе Zoom прошёл международный урок памяти и благодарности, посвящённый 79-ой годовщине подвига Героя Советского Союза Зинаиды Михайловны Туснолобовой-Марченко. Согласно его итогам, побратимство между районными центрами Горшечное (Курская область, РФ) и Россоны (Витебская область, Беларусь) может выйти на новый уровень. Во-первых, к братанию может присоединиться город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, где прошло детство героини. Во-вторых, было решено создать медицинскую коллаборацию между побратимами. В-третьих, обсудили идею учреждения премии имени Зинаиды Туснолобовой международной организацией Красный Крест, и, кажется, в этом вопросе тоже есть подвижки. Но обо всём по порядку.



Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко… Будучи медсестрой на фронте, эта 23-летняя женщина вынесла с поля боя 123 раненых бойца. Но не в этом заключается её главный подвиг – у некоторых санинструкторов таких раненых были тысячи. Зинаида в боях за Горшечное Курской области в феврале 1943 года лишилась обеих рук и обеих ног, пытаясь вынести 124-го бойца, которым был её командир. Отважная санитарка с тяжелейшими увечьями сначала оказалась в эвакогоспитале в Свердловске, а потом в Москве, в институте протезирования. Казалось бы, чего проще, лежи себе в больнице, жалей себя и жди наград от руководства страны – ты уже героиня. Только не такими они были, эти люди. Из какого теста они были сделаны? Или нет, из какого металла? Наверное, благороднее его ещё не придумала природа.





Глядя на тихое мужество Зинаиды Михайловны, поражались даже видавшие всякое военврачи. Девушка всеми силами старалась вернуться к жизни. По восемь часов она училась писать с помощью специальной манжетки, которая надевалась на остаток правой руки, ампутированной выше локтя. А потом училась ходить на протезах. Шаг, второй, третий… Медики, глядя на неё, говорили, что с таким характером будет неудивительно, если Зина вскоре начнёт плясать».





«За Зину Туснолобову!»



Удивительно, но Зинаида не только не озлобилась на судьбу, но даже не потеряла присущего ей чувства юмора. Как-то ранней весной, когда Зина смотрела на просыпающуюся природу из открытого окна госпиталя, проходивший мимо боец крикнул ей: «Ну что, красавица, пойдём, погуляем?» Зина не растерялась: «У меня нет причёски». Когда парень появился в палате девушки и увидел её… Он зарыдал и бросился перед ней на колени: «Прости, сестрёнка! Прости меня!»





Оставшись калекой, Зинаида думала, чем она всё-таки может помочь в борьбе с фашизмом. Поначалу она просила переносить её в другие палаты, где она помогала раненым бойцам не падать духом, в том числе и на своём примере. Чуть позже, узнав, что на заводе «Уралмаш», где производили танки для фронта, наблюдаются нарушения дисциплины, предложила отвезти её туда. Выступив перед рабочими, Зинаида просила их сделать за неё хотя бы по одной заклёпке для танка. За неё, потому что она уже не может физически приближать такую желанную Победу. Рабочие к концу месяца из сэкономленного металла выпустили пять танков дополнительно, нарисовав на их корпусах белой краской надписи: «За Зину Туснолобову!»



Такие надписи впоследствии появлялись также на самолётах, орудиях и даже снарядах – после того, как Зина написала письмо воинам 1-го Прибалтийского фронта, узнав, что они подходят к её родному Полоцку. Письмо Зинаиды тогда напечатали во фронтовой газете и, пожалуй, не осталось в строю человека, который не воспрял бы духом, видя такую стойкость молодой женщины.





Судьба ещё много раз проверяла Зинаиду на прочность. Они с мужем Иосифом, который не отказался от покалеченной Зины – тоже своего рода мужество – сумели пережить смерть двоих детей, не озлобившись при этом на весь мир. Зинаида Михайловна многое научилась делать самостоятельно – стряпать, топить печь, работать в саду и даже штопать… При этом до последних своих дней не она просила помощи, а к ней за помощью в решении различных проблем и со своими бедами обращались люди.





Братание идёт полным ходом.



Конечно, мимо такой истории не мог пройти истинный патриот и пассионарий Александр Ужанов, полковник, член президиума Академии военных наук России, координатор Международной эстафеты Памяти и Благодарности «Родина подвига - Родине героя». Смысл эстафеты - в братании городов и сел, где совершили свои подвиги Герои Советского Союза, и теми, где они родились, воспитаны, получили образование и путевку в жизнь.



Инициаторы Эстафеты нанесли на карту мира мемориальные дуги, хорды вечной памяти и благодарности, стягивающие братающиеся на подвигах героев-освободителей города и села. На сегодняшний день идет работа по братанию населённых пунктов на основании подвигов более 90 Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Братаются 200 сел и городов 16 государств мира! Иногда одна дуга объединяет не два населённых пункта, а три-четыре-пять и даже более. Так, похоже, может случиться и с побратимством «Горшечное-Россоны», куда намерен присоединиться город Ленинск-Кузнецк Кемеровской области, где Зинаида Туснолобова выросла.



В международном уроке памяти и благодарности принимала участие Чкаловская школа Ленинско-Кузнецкого района, где училась Зинаида. Как и школы Горшечного, Россон и Полоцкого государственного колледжа им. Героя Советского Союза З.М. Туснолобовой-Марченко. Дети и учителя подготовили к уроку доклады и презентации о подвиге отважной медсестры. И как же отрадно было видеть эти юные одухотворённые лица! Их учат, а они соответственно помнят и знают о подвигах героев Великой Отечественной войны, благодаря которым нынешние дети живут на этом свете. Но самое главное – ОНИ ЭТО ПОНИМАЮТ!

Также в мероприятии приняли участие слушатели пред-универсария Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, учащиеся медицинского класса СОШ №199 города Москвы. Уже после урока Александр Ужанов обратился к университетскому руководству с предложением о сотрудничестве. Надеемся, там инициативу поддержат и вскоре студенты Сеченовки будут принимать участие в эстафете «Родина подвига – родине Героя». Это поможет создать медицинскую коллаборацию между городами-побратимами.



- Мы присоединим желающих ребят-школьников, учащихся и студентов медицинских колледжей и вузов по одному-два человека к нашим 96 проектным группам и они займутся в качестве учебной практики проработкой вопросов сотрудничества медицинских учреждений городов-побратимов (как уже действующих - 30), так и создаваемых, - объясняет Александр Ужанов. – Считаю, что это поможет юным медикам приобрести компетенции в сфере медицинской дипломатии.





«Мне кажется, наступил перелом в сознании».



Александр Ужанов вообще старается делать акцент не только на патриотизме, но и на делах сегодняшних. Потому что мы живём здесь и сейчас, поэтому на платформах взаимодействия надо искать точки соприкосновения в промышленности, медицине, сельском хозяйстве, энергетике, строительстве, транспорте. Именно поэтому он пригласил на урок памяти людей, работа которых, казалось бы, далека от воспитательных и просветительских задач – энергетиков и управляющих лесными и охотничьими хозяйствами Россон и Горшечно. И это тоже в некотором роде воспоминания о Зине – она так любила собирать грибы и заниматься садом…





- Мне кажется, что в группе братания «Горшечное - Россоны» наступил перелом в сознании народных дипломатов, - говорит Александр Ужанов. – Пришло понимание, что братаемся мы на подвигах времен Великой Отечественной войны, но живем-то мы здесь и сейчас и поэтому надо искать и находить точки пересечения интересов и возможностей между городами и селами в самых разных сферах - промышленности, сельском хозяйстве, культуре, образовании и далее по списку. Без этого все усилия тщетны! Пафос мероприятий проходит, и мы окунаемся в «здесь и сейчас», проза жизни меняет представление о прошлом героизме и подрывает волю к борьбе за счастливое сегодня и будущее…



Людям эти побратимства должны быть понятны и нужны, как воздух, как пища, как вода… На уроке памяти мы простроили как минимум две хорошие бизнес-перспективы для пары «Горшечное - Россоны». С нами были электроэнергетики «Курскэнерго» и заочно представители лесной и охотничьей индустрии Витебской области. Мы построим активности между витебскими и курскими энергетиками, добьёмся создания интерфейса между охотниками и управляющими лесными ресурсами и охотхозяйствами, займёмся реализацией энергетических проектов, обменом опытом сбережения лесов и диких животных, разработками в области лекарственных растений и, конечно же, сотрудничеством в области физической культуры, спорта, военно-мемориального туризма и медицины.



Также идут переговоры с международной организацией Красный Крест о том, чтобы учредить премию имени Зинаиды Туснолобовой - Марченко «За героизм врачей и медсестёр в мирное время и экстремальных ситуациях». Думаю, в ближайшее время мы получим об этой инициативе какие-нибудь новости.



История Зинаиды показывает, что возможности человека ничем не ограничены.



Автор статьи тоже приняла участие в Российско-белорусском Уроке памяти и благодарности. И также внесла свои предложения – я, например, считаю, что историю Зинаиды Туснолобовой-Марченко нужно в обязательном порядке включить в школьную программу в России и Беларуси. Хотя бы как тему внеклассного урока. И не только потому, что она о подвиге, о героизме во время войны.



Мы сегодня много говорим об инклюзивном образовании, но зачастую ни учителя, ни родители обычных учеников, ни сами эти ученики не знают, как общаться с детками с ограниченными возможностями. История Зинаиды как раз показывает, что возможности человека ничем не ограничены.



И такие истории просто необходимы – недаром тот же ныне живущий Ник Вуйчич, его выступления так востребованы обществом. Он, как и Зинаида Михайловна, без рук и без ног не только старается жить полноценной жизнью, но и мотивирует на это других. Так почему бы не рассказывать детям в школах историю Зинаиды? Тем более, что она наша, родная. Её пример может быть вдохновительным для детей с особенностями здоровья, а другим, возможно, позволит по-другому взглянуть на этих деток, и впоследствии взрослых, на их реальные возможности. На то, что порой они способны сделать даже больше, чем здоровые люди.





Ещё лучше, если эти уроки будут проходить совместно с родителями. Потому что общество не готово к инклюзивному образованию. Мы, наверное, упустили то поколение – не всех, конечно, но очень многих, которое сейчас является родителями. Я не раз слышала истории от знакомых о том, что родители здоровых детей заставляют сторониться солнечных деток, детей с ДЦП – не поверите – боятся, ЗАРАЗИТЬСЯ. Вспомните хотя бы случай, от абсурдности и нечеловеческой жестокости которого волосы встают дыбом: когда жители многоквартирного дома в Москве возмутились соседством с больными онкологией детьми, которым с родителями снимали в их доме квартиры.



И если срочно не начать что-то делать, то и поколение будущих родителей вырастет такими же неграмотными, не знающими и не помнящими в том числе, учитывая современные программы по той же истории.



С нами – Герой Советского Союза!



И напоследок ещё одна очень хорошая новость. После проведения Урока памяти Александр Ужанов созвонился с Героем Советского Союза Борисом Васильевичем Кравцовым, которому недавно Президент России В.В. Путин вручил награду. Выдающийся человек, готовящийся отметить в этом году 100-летие, дал согласие войти в попечительский совет Международной эстафеты Памяти и Благодарности «Родина подвига - Родине героя».



- Имел большое удовольствие пообщаться минут 30 с мудрейшим человеком, - рассказывает Александр Ужанов. Он штурмовал Запорожье, на острове Хортица вызывал огонь на себя!!! Сложилась и профессиональная карьера этого человека – крайняя должность: Главный прокурор РСФСР. Я рассказал Борису Васильевичу о нашей неистовой работе, о том, что мы единственные, кто ставит вопрос о советских памятниках и захоронениях в Международно-правовой плоскости… и в формате Народной дипломатии. Он мне прямо сказал - Я ЗА ВАС!

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