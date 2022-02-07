Историк Эйдельман рассказала почему негативно относится к Петру Первому​

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7 февраля 2022, 12:55 Антон Дубровский, Журналист Источник: echo.msk.ru

Историк Татьяна Эйдельман признается, что не любит Петра Первого. Ей трудно оценивать заслуги великого человека, который приказал пытать и убить собственного сына. Она продолжает выражать свою позицию, вспоминая солдат и крестьян, которых «сгноили», чтобы воздвигнуть Петербург, «замученных» стрельцов, посаженного на кол майора Глебова. Майор все пытки вынес, но показаний на первую жену Петра, Евдокию, не дал.

Петр также приписал крепостных к заводам. Эйдельман считает, что данное решение, которое казалось правильным в тот момент, «в результате подвело страшную мину под российскую экономику». Последствия можно ощутить и сегодня.

Историк утверждает, что не любит Петра из-за бесконечной войны и не может ему простить даже победу под Полтавой. Издавна существует предположение, что если бы Петр проиграл Полтавскую битву, то Россия жила бы сейчас как Швеция. Эйдельман считает, что этого бы не случилось и обращает внимание своих слушателей и читателей на то, что, после сражения под Полтавой, Швеция, будучи одной из сильнейших и самых воинственных европейских держав, «совершенно изменила свою политику и сосредоточилась в основном на внутреннем развитии». В этом случае историк говорит: «Увы».

Далее Татьяна Эйдельман предполагает, что дело, может быть, совсем не в том, что сказано выше. Она утверждает, что видит многочисленные достоинства и таланты Петра – «его энергию и личную смелость, его открытость для нового и неожиданность решений». Историк предполагает, что, возможно, её раздражает вечный культ «великого преобразователя», который становился только сильнее как до революции, так и после неё. Она считает, что культ основан на таком известном представлении, что дорогую цену за победы, заплаченную человеческой кровью, можно простить, если и вчера, и сегодня, военные силы побеждают в сражениях. «Потому что – лес рубят, щепки летят», - выражает свою позицию Эйдельман.

Для сравнения, историк приводит в пример японского императора Мэйдзи, у которого получилось европеизировать и модернизировать Японию. Ему удалось сохранить уважение к корням и традициям своего народа. Именно это чувство Петр, с каким-то чуть ли не удовольствием, искоренял в России. Так искоренял, что сегодня считается, что, прежде всего, нужно гордиться военными силами, а не тем, как людям живется рядом с ними.

В заключение своей публикации Эйдельман признает, что Петр был ярким и великим человеком. Она обращает внимание на то, что «всеми силами старалась посмотреть на него с разных сторон».

«Но не люблю…» - резюмирует историк.

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