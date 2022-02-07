На политиков, призывающих к агрессии против России, надо возбуждать уголовные дела

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7 февраля 2022, 12:02 Сергей Порохов, полковник запаса, председатель Ленинградского областного отделения Союза писателей России, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств

Полвека назад соцлагерь стращали мировой ядерной войны, которой угрожает Запад. Капиталистический мир запугивали аналогичными угрозами, идущими с Востока. Сегодня столь глобально страны друг друга не стращают, однако политические лидеры и должностные лица стран с завидной регулярностью объявляют своих оппонентов «агрессорами». Когда за дело, а иногда безосновательно, на всякий, как говорится, случай.



За примерами далеко ходить не нужно.



В апреле 2017 года США нанесли массированный удар по базе ВВС Сирии якобы в ответ на применение правительственными войсками химического оружия в провинции Идлиб. В результате бомбардировки погибли пять человек, еще семеро получили ранения.



Действия США Президент России Путин публично назвал агрессией. Его поддержали эксперты-международники: «Соединенный Штаты Америки во главе с президентом Дональдом Трампом нарушили международный закон и совершили акт агрессии против независимого государства – члена ООН, и убили людей – граждан Сирии. Агрессия неспровоцированная – на США Сирия не нападала. Агрессия вне рамок решений Совета Безопасности ООН и вне рамок международного права».



А вот оценка совсем недавних событий.



10 января 2022 года в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) Президент России Владимир Путин заявил, что нападение на Казахстан – это акт агрессии. Именно это обстоятельство послужило причиной введения коллективных миротворческих сил стран-участниц ОДКБ на территорию республики.



А вот высказывание политических руководителей и официальных лиц ряда государств.



Великобритания



В начале января 2022 года, когда события в Казахстане только разгорались, глава МИД Великобритании Лиз Трасс, выступая в Палате общин британского парламента, в очередной раз повторила, что вторжение на Украину стало бы «серьезнейшей стратегической ошибкой» Москвы и назвала Россию агрессором, который якобы «пытается оправдать свои агрессивные действия», обвиняя НАТО в провокациях. Она объявила, что «Соединенное Королевство вместе со своими союзниками работает над этими санкциями, в том числе высокоэффективными мерами, направленными против российского финансового сектора и физических лиц».



Германия



Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила еженедельнику Bild am Sonntag, что очень обеспокоена концентрацией российских войск недалеко от границы с Украиной, назвала Россию агрессором. «Я также очень хорошо понимаю опасения украинцев… Понятно: агрессор – Россия. Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию. Это также включает угрозу жестких санкций».



НАТО



Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время интервью канадскому телеканалу CBC тоже назвал Россию агрессором. Это неоднократно подтвержденная официальная позиция как самого норвежского политика, так и возглавляемой им военной организации.



Канада



17 января 2022 ТАСС сообщило, что МИД Канады рекомендовал гражданам страны воздержаться от посещения Украины из-за якобы продолжающейся российской агрессии и военного наращивания сил.



Польша



Президент Польши Анджей Дуда считает действия России «агрессивными, имперскими». Во время визита в Грузию в мае 2021 года он назвал Россию страной-агрессором.



Россия



Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на высказывания западных политических деятелей заявил, что альянс ведет информационную подготовку к продвижению сил на украинскую территорию. «Их советники уже там, инструкторы там, а сейчас они думают, как им обосновать ввод войск», - отметил он. По мнению Володина само НАТО стремится оккупировать Украину, а потому этот блок является агрессивным.



Великобритания



Солидарен с точкой зрения российского спикера колумнист британского интернет-портала Spiked Тим Блэк. В одной из своих статей он пишет, что к конфликтной ситуации вокруг Украины привела агрессивная экспансия НАТО, а не какие-либо действия России. Он напомнил, что после окончания холодной войны Североатлантический альянс расширял свою сферу влияния на восток. «Учитывая это трудно не увидеть логику в обеспокоенности Москвы по поводу альянса», – говорится в публикации. Журналист также выразил мнение, что РФ справедливо видит угрозу в НАТО в связи с многочисленными учениями блока в Польше, поставками вооружения в Прибалтику, отправку кораблей в Черное море и разговоры о включении Украины в состав организации. Тим Блэк подчеркивает: «Все, что сейчас происходит на Украине, - результат западной экспансии. Если кого-то и можно назвать агрессором в этой ситуации, то это НАТО».





Чтобы за словами не следовали дела.



Существуют не только заявления, предостережения и слова об агрессии. Появляются новые и новые факты, свидетельства агрессивности стран НАТО, их подготовки к развязыванию войны.



…На Украину прибыл канадский спецназ (британская корона традиционно, ещё со времён Первой и Второй мировых войн, рассматривает канадцев и австралийцев как пушечное мясо).



…Министерство обороны Великобритании поставило на Украину партию одноразовых противотанковых гранатомётов NLAW.



…Под притворные заявления о «российской агрессии» коллективный Запад наращивает своё военное присутствие возле российских границ — в Польше, Прибалтике и на Украине.



…Продолжаются попытки втянуть в НАТО, этот антироссийский альянс, Финляндию и Швецию.



Новые сообщения поступают ежедневно, как сводки с фронта, с линии противостояния держав.



Впрочем, свежи в памяти реальные боевые действия во время недавних вторжений под надуманными предлогами американских войск в Афганистан и Ирак. Под аналогичные разговоры об агрессивной политике Каддафи США и их союзники бомбили, уничтожали и разграбили Ливию, конфисковав со счетов в своих банках свыше 150 миллиардов долларов, принадлежащих народу этой страны.



Неужели выплеск агрессивных страстей и сегодня не обойдется без кровопролития? Неужели словопрения политиков приведут к реальному столкновению? В период противоборства СССР и США, Варшавского договора и многочисленных военных блоков Запада благоразумия хватило ограничиваться «холодной» войной. Даже Карибский кризис не перерос в боестолкновение.



Что сегодня может остановить разжигающих огонь войны, мечтающих в дыму и пламени решать экономические проблемы, аннулировать обязательства, продать горы никому не нужного в мирное время оружия, заработать на чужом горе?



Нужно занять принципиальную позицию – перестать благодушно относиться к высказываниям политиков, призывающих к войне. Этот не их личное дело и мнение. Это конкретные сознательные преступления безответственных людей. Ни один народ не давал карт-бланша своим лидерам на ведение агрессивной войны. Не американцы, немцы, французы или англичане ведут дело к войне. У каждого призыва к агрессии, у каждого действия, у преступлений против мира и международной безопасности есть конкретные организаторы и исполнители. На пути этих преступлений должны встать органы юстиции, следствия, правосудия. Именно они вместе с дипломатами сегодня имеют возможность остановить накал агрессии. Мы все вместе имеем право и обязаны остановить уголовных преступников, лишать их властных полномочий, отправлять в отставку.



Международный уголовный суд в силу объективных причин сегодня не имеет возможности приступить к выполнению своих функций, однако национальное уголовное право нашей страны позволяет уже сегодня приступить к расследованию призывов к агрессии против России и ее граждан, а также изучить все клеветнические обвинения о подготовке Российской Федерацией агрессивной войны, в том числе против Украины, стран Балтии. Клевета – это тоже преступление. Если в действиях и высказываниях конкретных людей присутствует состав преступлений, то следственный комитет, прокуратура обязаны проводить соответствующие действия. И нужно сделать все, чтобы преступники не избежали ответственности.





Наш ответ на санкции Запада.



Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за преступления против мира и человечества.



Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны



Статья 354. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны



Статья 354.1. Реабилитация нацизма



Статья 355. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения



Статья 356. Применение запрещенных средств и методов ведения войны



Статья 357. Геноцид



Статья 358. Экоцид



Статья 359. Наемничество



Статья 360. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой



Статья 361. Акт международного терроризма



Этих статей Уголовного кодекса достаточно для предъявления обвинений ретивым политикам, ратующим за агрессию, а также выгодоприобретателям от войн и конфликтов, исполнителям преступных замыслов.



Безотлагательность наказания за уголовные преступления против мира - естественная гарантия международной безопасности, которая должна наиболее активно применяться в то время, когда мир балансирует на грани войны, когда военный конфликт на границе России и Украины готовится вспыхнуть с новой силой. Если быть точнее, когда разжигают этот конфликт.



Следственный комитет и Прокуратура России в силу своих полномочий и обязанностей должны сосредоточиться на этой работе. Политики, дипломаты, сотрудники силовых органов и средств массовой информации, писатели и общественные организации – все неравнодушные к будущему нашей страны и спокойствию на планете люди имеют возможность присоединиться к мирному противодействию агрессии, исходящей с Запада. Это будет еще одним нашим ответом на санкции, которые на протяжении многих лет вводятся против нашей страны и ее союзников.



Уверен, за рубежом, в тех же странах НАТО, найдется немало противников обострения напряженности и развязывания войны на европейском континенте, где-либо в другой точке земного шара. В уголовном праве большинства стран содержатся правовые нормы, предусматривающие ответственность за призывы, подготовку, развязывание и ведение агрессивных войн. Все вместе мы способны остановить нагнетание агрессии, готовой перерасти в конфликт и даже в войну. Нам под силу сохранить мир на планете.



Побеждать врага, а у сторонников мирного сосуществования он обозначился – это оторвавшиеся от интересов собственных народов политики, можно и нужно до развязывания военных действий. Это наш долг перед потомками.

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