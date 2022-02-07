В этом году день Земли будет отмечаться в 150-й раз

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7 февраля 2022, 09:53 Ваагн Карапетян, главный редактор альманаха «Всеамериканский литературный форум»

В этом году исполняется 150 лет со дня появления​ праздника, посвященного нашей земле-матушке. Эта умная мысль пришла в голову американскому джентльмену, секретарю штата Небраска​ Джону Стерлингу Мортону, о чём он заявил в 1872 году, ​ на заседании Управления сельского хозяйства. Идея понравилась, поскольку прогрессивные люди того времени уже были озабочены будущим нашей планеты. Праздник с годами “перебрался” в соседние штаты, а затем и в соседние страны и далее​ по всему глобусу. Сегодня этот день​ отмечается практически во всех государствах, а именно,​ в 193 странах​ считают своим долгом хотя бы на день призадуматься о том, какое наследство они оставят​ грядущему поколению.

В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН, учитывая многочисленные пожелания,​ учредила Международный день Матери-Земли. По​ традиции его отмечают 22 апреля.

Как грибы после дождя, появились десятки международных​ неправительственных​ экологических​ организаций. Вот лишь небольшой перечень: Международная общественная природоохранная организация, основанная в канадском городе Ванкувер Гринпис (Greenpeace), Фонд дикой природы (WWF), Международный социально-экологический союз (МСоЭС), Международная экологическая “Билона”, Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП), Международная ассоциация «Зеленый крест» (Green Cross International, GCI)​ и другие.

И все вышеперечисленные​ организации, несмотря на разношёрстный​ состав, отличающиеся друг от друга по национальному, социальному и другим признакам, преследуют​ одну, общую​ цель, научить человечество​ БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ К ЗЕМЛЕ, любить её, холить​ и лелеять. Но для решения этой задачи, активисты​ не берут лопаты в руки или уходят в степи, поднимаются в горы, нет, отрабатывая деньги небезызвестного миллиардера​ Джорджа Со́роса, о котором чаще говорят, как о финансовом спекулянте, больше засиживаются в респектабельных кабинетах, разъезжают по странам, встречаются​ с себе подобными, обмениваются сувенирами на память. Выказывают особую любовь к ЗЕМЛЕ, восклицая и глубоко вздыхая​ именно в День земли - 22 апреля.​

Судя по плану-графику мероприятий международной организации “Love the еarth”, выбор той или иной страны​ происходит​ в результате слепого жребия и никакой предвзятости. Подумалось, а чего бы им не провести без предвзятости подобную конференцию, к примеру, в​ Югославии... Извините, в республиках до недавнего времени объединенных в границах одного государства, под именем “Югославия”. С 24 марта по 10 июня 1999 года эти же самые “любители природы”, но в “погонах”, ковровыми бомбардировками так отутюжили югославскую​ землю, что последствия будут сказываться еще несколько десятилетий.

В результате бомбовых ударов по нефтехимическим заводам произошло отравление воздуха ядовитыми испарениями. И в этих краях, по прошествии тридцати с лишним лет, по-прежнему велико число людей с​ раковыми заболеваниями.

Вместе с тем коалиционные силы с упоением расхваливают новоизобретённый гуманный способ ведения той войны: за сутки до нанесения авиаудара с самолетов они сбрасывали листовки с информацией о месте запланированной атаки, и гражданское население покидало опасные места. Отсюда и относительно небольшое число человеческих жертв.

Мне посчастливилось в 2000 году в Армении, принять участие в подобной конференции. Не попросить слова и не взобраться на трибуну, как вы сами понимаете,​ я не мог.​

Конференция началась продолжительной, полуторачасовой разминкой, лекцией о происхождении земли. Оказывается, земля не на трех китах покоится, как мы думали, а на трех огромных черепахах, но это я утрирую, хотя, если серьёзно, лектор молодец, сумел за полтора часа бегло изложить нам всё то, что мы в пятом классе в течение года изучали. Затем начались прения, и я попросил слова.

В первую очередь я поблагодарил организаторов, докладчика, как того требует этикет гостеприимного хозяина, выразил убеждение, что гости теперь почаще будут навещать народ, первым обративший внимание на учение Иисуса Христа, в основе которого лежит любовь к труду и соответственно к ЗЕМЛЕ, одним словом, убаюкал их.

А затем резко “сменив​ пластинку”, обратился к президиуму, где чинно восседали заморские господа:

- Вот вы приехали к нам, чтобы народу с многовековой историей земледелия объяснить, как ЗЕМЛЮ любить и уважать надо? То есть вы изначально знаете, как это делать, а мы не знаем. Вы любите ЗЕМЛЮ, а мы, соответственно, нет. И нам сейчас это собираетесь объяснить, показать, научить? Это похвально, слов нет. А вы в курсе, что творили ваши вооруженные силы в составе коалиции всего год тому назад в Югославии? Цветущий край превратили в руины. Бомбами жгли ЗЕМЛЮ, о которой вы так печётесь.

Так вот, вопрос. Вы выражали в те дни своё беспокойство, протестовали, возмущались? Где вы были? Я хотел бы получить ответ на поставленный вопрос.

В президиуме заерзали и, недобро посматривая на меня, стали шептаться.

- Вы можете возразить, мол, наши генералы проявляли особую гуманность, прежде чем нанести удары, сообщали населению о том, где будут падать бомбы.

Население проинформировали, это хорошо, но вы, вероятно, забыли о том, что ЗЕМЛЯ это не только люди, но и звери, которые​ не научились пока читать и не читали ваших листовок и, соответственно, не покидали опасные места. И погибали. Вы что, забыли, ведь деревья, кустарники, трава, также не умеют читать, но если б и прочитали, то все равно не смогли бы покинуть зону бомбардировки.

И вы сбрасывали бомбы на зверей, на деревья, на кустарники и цветы. На такие же розы, что перед вами в вазе стоят. И, самое главное, вы сбрасывали бомбы на ЗЕМЛЮ, которую сейчас нам советуете беречь. И жгли её. Как понять?

Вы зря к нам приехали, вам нужно отправиться на ту выжженную территорию, которая раньше Югославией называлась, и рассказать местным жителям, что к ЗЕМЛЕ нужно бережно относиться.

Мои земляки, разместившиеся в зале, нехотя и теряясь в догадках, как поступить, робко зааплодировали, хотя старались это делать, как можно потише, чего не скажешь о президиуме. Наши гости не скрывая своего восторга, встав с мест, широко размахивали руками и вовсю улыбаясь усердно хлопали в ладоши.

Но поведение гостей, а точнее их восторг, только смутил меня, так как в эту минуту я понял, что лучше иметь дело с откровенным хамством, чем с неискренней улыбкой.

А войны продолжаются. Никто не собирается пушки зачехлить, тем паче сдать в металлолом. Только за двадцать лет этого столетия на ЗЕМЛЕ прогремело более сорока войн, по две войны за год. И в первую очередь в ходе боестолкновений​ противоборствующие стороны беспощадно жгли и жгут​ ЗЕМЛЮ.

И ни один из многочисленной армии, так называемых,​ добровольных защитников ЗЕМЛИ​ не отправился в горячую точку, с целью​ защитить ЕЁ. Псевдозащитников​ ЗЕМЛИ​ больше устраивают лозунги и плакаты на площадях европейских столиц, мягкие кресла и уютные залы, опять же, банкеты.​

Одна из войн (Иракская война (20 марта 2003 - 15 декабря 2011)) инициированная соотечественниками Джорджа Со́роса продолжалась​ почти 9 лет. Химическое оружие массового поражения, которое стало предлогом для начала войны так и не было обнаружено. Американцы и союзники потеряли в этой войне около 5 тыс.​ человек убитыми. Потери населения Ирака до сих пор не подсчитаны, по экспертным​ оценкам до миллиона погибших иракцев. Ну, а сколько выжжено ЗЕМЛИ​ никому не пришло в голову подсчитать. А жаль. Сколько погибло диких животных: газелей, шакалов, полосатых​ гиен, волков, персидских​ антилоп? ​ Представьте себе,​ какое​ действие оказывали бомбовые удары на фауну Ирака, если​ дикие кабаны​ в разъярённом состоянии затоптали насмерть трёх​ воинов, притаившихся в засаде. Об этом инциденте трубили все газеты. Мы сожалеем о​ погибших людях, а то что и дикие кабаны перенесшие огромный стресс, недолго проживут, нас мало волнует. А должно бы.

150 лет организации, казалось, пора бы помудреть и понять, что защищать ЗЕМЛЮ стоя в смокинге​ у кафедры; или расхаживать по​ площади с​ флагами да​ с транспарантами в три метра; или опять же стоя, но во время застолья,​ произносить душещипательные речи, не самый лучший метод.

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