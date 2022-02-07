В этом году день Земли будет отмечаться в 150-й раз

В этом году исполняется 150 лет со дня появления праздника, посвященного нашей земле-матушке. Эта умная мысль пришла в голову американскому джентльмену, секретарю штата Небраска Джону Стерлингу Мортону, о чём он заявил в 1872 году, на заседании Управления сельского хозяйства. Идея понравилась, поскольку прогрессивные люди того времени уже были озабочены будущим нашей планеты. Праздник с годами “перебрался” в соседние штаты, а затем и в соседние страны и далее по всему глобусу. Сегодня этот день отмечается практически во всех государствах, а именно, в 193 странах считают своим долгом хотя бы на день призадуматься о том, какое наследство они оставят грядущему поколению.
В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН, учитывая многочисленные пожелания, учредила Международный день Матери-Земли. По традиции его отмечают 22 апреля.
Как грибы после дождя, появились десятки международных неправительственных экологических организаций. Вот лишь небольшой перечень: Международная общественная природоохранная организация, основанная в канадском городе Ванкувер Гринпис (Greenpeace), Фонд дикой природы (WWF), Международный социально-экологический союз (МСоЭС), Международная экологическая “Билона”, Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП), Международная ассоциация «Зеленый крест» (Green Cross International, GCI) и другие.
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И все вышеперечисленные организации, несмотря на разношёрстный состав, отличающиеся друг от друга по национальному, социальному и другим признакам, преследуют одну, общую цель, научить человечество БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ К ЗЕМЛЕ, любить её, холить и лелеять. Но для решения этой задачи, активисты не берут лопаты в руки или уходят в степи, поднимаются в горы, нет, отрабатывая деньги небезызвестного миллиардера Джорджа Со́роса, о котором чаще говорят, как о финансовом спекулянте, больше засиживаются в респектабельных кабинетах, разъезжают по странам, встречаются с себе подобными, обмениваются сувенирами на память. Выказывают особую любовь к ЗЕМЛЕ, восклицая и глубоко вздыхая именно в День земли - 22 апреля.
Судя по плану-графику мероприятий международной организации “Love the еarth”, выбор той или иной страны происходит в результате слепого жребия и никакой предвзятости. Подумалось, а чего бы им не провести без предвзятости подобную конференцию, к примеру, в Югославии... Извините, в республиках до недавнего времени объединенных в границах одного государства, под именем “Югославия”. С 24 марта по 10 июня 1999 года эти же самые “любители природы”, но в “погонах”, ковровыми бомбардировками так отутюжили югославскую землю, что последствия будут сказываться еще несколько десятилетий.
В результате бомбовых ударов по нефтехимическим заводам произошло отравление воздуха ядовитыми испарениями. И в этих краях, по прошествии тридцати с лишним лет, по-прежнему велико число людей с раковыми заболеваниями.
Вместе с тем коалиционные силы с упоением расхваливают новоизобретённый гуманный способ ведения той войны: за сутки до нанесения авиаудара с самолетов они сбрасывали листовки с информацией о месте запланированной атаки, и гражданское население покидало опасные места. Отсюда и относительно небольшое число человеческих жертв.
Мне посчастливилось в 2000 году в Армении, принять участие в подобной конференции. Не попросить слова и не взобраться на трибуну, как вы сами понимаете, я не мог.
Конференция началась продолжительной, полуторачасовой разминкой, лекцией о происхождении земли. Оказывается, земля не на трех китах покоится, как мы думали, а на трех огромных черепахах, но это я утрирую, хотя, если серьёзно, лектор молодец, сумел за полтора часа бегло изложить нам всё то, что мы в пятом классе в течение года изучали. Затем начались прения, и я попросил слова.
В первую очередь я поблагодарил организаторов, докладчика, как того требует этикет гостеприимного хозяина, выразил убеждение, что гости теперь почаще будут навещать народ, первым обративший внимание на учение Иисуса Христа, в основе которого лежит любовь к труду и соответственно к ЗЕМЛЕ, одним словом, убаюкал их.
А затем резко “сменив пластинку”, обратился к президиуму, где чинно восседали заморские господа:
- Вот вы приехали к нам, чтобы народу с многовековой историей земледелия объяснить, как ЗЕМЛЮ любить и уважать надо? То есть вы изначально знаете, как это делать, а мы не знаем. Вы любите ЗЕМЛЮ, а мы, соответственно, нет. И нам сейчас это собираетесь объяснить, показать, научить? Это похвально, слов нет. А вы в курсе, что творили ваши вооруженные силы в составе коалиции всего год тому назад в Югославии? Цветущий край превратили в руины. Бомбами жгли ЗЕМЛЮ, о которой вы так печётесь.
Так вот, вопрос. Вы выражали в те дни своё беспокойство, протестовали, возмущались? Где вы были? Я хотел бы получить ответ на поставленный вопрос.
В президиуме заерзали и, недобро посматривая на меня, стали шептаться.
- Вы можете возразить, мол, наши генералы проявляли особую гуманность, прежде чем нанести удары, сообщали населению о том, где будут падать бомбы.
Население проинформировали, это хорошо, но вы, вероятно, забыли о том, что ЗЕМЛЯ это не только люди, но и звери, которые не научились пока читать и не читали ваших листовок и, соответственно, не покидали опасные места. И погибали. Вы что, забыли, ведь деревья, кустарники, трава, также не умеют читать, но если б и прочитали, то все равно не смогли бы покинуть зону бомбардировки.
И вы сбрасывали бомбы на зверей, на деревья, на кустарники и цветы. На такие же розы, что перед вами в вазе стоят. И, самое главное, вы сбрасывали бомбы на ЗЕМЛЮ, которую сейчас нам советуете беречь. И жгли её. Как понять?
Вы зря к нам приехали, вам нужно отправиться на ту выжженную территорию, которая раньше Югославией называлась, и рассказать местным жителям, что к ЗЕМЛЕ нужно бережно относиться.
Мои земляки, разместившиеся в зале, нехотя и теряясь в догадках, как поступить, робко зааплодировали, хотя старались это делать, как можно потише, чего не скажешь о президиуме. Наши гости не скрывая своего восторга, встав с мест, широко размахивали руками и вовсю улыбаясь усердно хлопали в ладоши.
Но поведение гостей, а точнее их восторг, только смутил меня, так как в эту минуту я понял, что лучше иметь дело с откровенным хамством, чем с неискренней улыбкой.
А войны продолжаются. Никто не собирается пушки зачехлить, тем паче сдать в металлолом. Только за двадцать лет этого столетия на ЗЕМЛЕ прогремело более сорока войн, по две войны за год. И в первую очередь в ходе боестолкновений противоборствующие стороны беспощадно жгли и жгут ЗЕМЛЮ.
И ни один из многочисленной армии, так называемых, добровольных защитников ЗЕМЛИ не отправился в горячую точку, с целью защитить ЕЁ. Псевдозащитников ЗЕМЛИ больше устраивают лозунги и плакаты на площадях европейских столиц, мягкие кресла и уютные залы, опять же, банкеты.
Одна из войн (Иракская война (20 марта 2003 - 15 декабря 2011)) инициированная соотечественниками Джорджа Со́роса продолжалась почти 9 лет. Химическое оружие массового поражения, которое стало предлогом для начала войны так и не было обнаружено. Американцы и союзники потеряли в этой войне около 5 тыс. человек убитыми. Потери населения Ирака до сих пор не подсчитаны, по экспертным оценкам до миллиона погибших иракцев. Ну, а сколько выжжено ЗЕМЛИ никому не пришло в голову подсчитать. А жаль. Сколько погибло диких животных: газелей, шакалов, полосатых гиен, волков, персидских антилоп? Представьте себе, какое действие оказывали бомбовые удары на фауну Ирака, если дикие кабаны в разъярённом состоянии затоптали насмерть трёх воинов, притаившихся в засаде. Об этом инциденте трубили все газеты. Мы сожалеем о погибших людях, а то что и дикие кабаны перенесшие огромный стресс, недолго проживут, нас мало волнует. А должно бы.
150 лет организации, казалось, пора бы помудреть и понять, что защищать ЗЕМЛЮ стоя в смокинге у кафедры; или расхаживать по площади с флагами да с транспарантами в три метра; или опять же стоя, но во время застолья, произносить душещипательные речи, не самый лучший метод.
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