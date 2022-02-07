Кто проводит Олимпийские игры: МОК, НОКи или Государства?

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 февраля 2022, 09:15 Сергей Платонов,

Тем, кто не знает ответа, сообщаю, что это делается усилиями и под эгидой МОК - Международного Олимпийского Комитета и НОК - Национальных Олимпийских Комитетов отдельных государств. Но не самими государствами.

Тогда при чем здесь национальные флаги и гимны при прохождении команд и награждении спортсменов-победителей? Вот и получается, что известная скандально-нечистая «антидопинговая» история непреднамеренно привела к вполне логичному и симпатичному решению о флаге и названии российской Олимпийской команды. А исполнение Первого концерта Чайковского в качестве Неофициального гимна России, при чествовании наших спортсменов из-за гениальности музыки звучит так красиво и возвышенно, что лучше многих гимнов.

Поэтому, было бы правильным, чтобы все команды выступали под флагами своих НОК. Государственные символы здесь ни при чем! Неубедительно? Тогда назовите мне решение хотя бы одного государства об участии в Олимпиаде. Уверен, таковых не имеется. Главные в этом деле Федерации видов спорта и Национальные олимпийские комитеты, которые учреждаются Федерациями. И гимны стран здесь ни при чем. Есть гимн МОК и достаточно. Можно и его исполнять в честь победителей - олимпийских чемпионов. Неучастие государств подтверждается также тем, что подсчет очков по странам, является неофициальным.

Понимаю, что переломить стойкую традицию использования государственных флагов и гимнов будет непросто. Но заявить об этом необходимо. Тем более, что разумное начало положено. А время – лучший лекарь от всех заблуждений. И самых красивых тоже. Тогда и лозунг «Спорт - вне политики» получит шанс на реальное воплощение.

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