Музыкальные предпочтения современной молодежи

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6 февраля 2022, 21:43 Екатерина Утюмова

Музыка – неотъемлемая часть жизни современного человека. И сейчас, особенно у молодежи, пользуются популярностью наушники, как проводные, так и беспроводные. Наушники уже стали частью гардероба. Согласно отчету аналитиков Price.ru, самыми востребованными моделями наушников в России в 2021 стали: Marshall Major, Apple AirPods, Huawei FreeBuds, игровые Razer Kraken, модели от фирмы JBL.

Но что скрывается под амбушюрами? Что сейчас слушает молодежь? Всем известного и эпатажного Моргенштерна? На самом деле это не так. Хоть Моргенштерн и занимает частенько первые места чартов на различных платформах, но есть и другие музыканты, достойные не меньшего внимания.

Конечно, рэп и хип-хоп все так же остаются популярными. Так артистом года, согласно сервису Apple Music, стал казахстанский рэпер Скриптонит, а его альбомы оказались в топе прослушиваний. Альбом «Yamakasi» владикавказского дуэта рэперов Miyagi & Andy Panda целый год находился на вершине чартов. Набрал популярность и альбом «Bandana I» созданный столь нашумевшими в этом году Kizaru и Big Baby Tape. Много прослушиваний имеют альбомы таких музыкантов, как Платина, OG Buda, SODA LUV, MAYOT. Молодежь создает рэп, а рэп формирует молодежь. Язык рэпа понятен молодому поколению, потому что он прост, свободен и одновременно с этим многогранен, имеет множество символов и смыслов.

Сейчас в России набирает обороты такой жанр, как hyperpop. Его основой являются электронные мелодии и вокал с auto-tune. Клипы на платформе TikTok, снятые под hyperpop, залетают в рекомендации и собирают десятки, а то и сотни тысяч просмотров и лайков. Вот известные российские исполнители, работающие в этом жанре и их песни: Sqwore «Звезда упала», «Аквариум»; rizza «Плачь», «Холодное оружие», 17 seventeen «Спать», Pure «Красные глаза», DSPRITE «Погоди», LXNER «Лёд», Егор Натс с альбомом «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В HYPERPOP (Глава 1: М). Зачастую на обложках альбомов изображены персонажи аниме и преобладают яркие неоновые цвета. Этот необычный дизайн привлекает внимание слушателей.

В конце 2021 года набрала популярность музыкальная группа «Электрофорез». Её основатели, Иван Курочкин и Виталий Талызин, пишут музыку в жанре дарк-синти-поп. Очень интересно и необычно. «Популярность коллективу обеспечивает декадентская лирика, особенное внимание к томной и мрачной эстетике, одновременно сдержанный и мощный синтезаторный звук, а также харизма фронтмена Ивана Курочкина» - написано на их официальном сайте. Группа активно ведет аккаунт на платформе TikTok, который на сегодняшний день насчитывает 156,8 тысяч подписчиков, 3 миллиона лайков, множество людей снимают видео-тренды с использованием их песен. Самыми известными песнями считаются: «Я ничего не могу с собою сделать», «Зло», «Фейерверк».

С каждым днем среди молодежи возрастает интерес к исполнителям альтернативного рока. Согласно Spotify, самыми известными среди них стали такие группы, как: Пошлая Молли, Три дня дождя, МУККА, Папин Олимпос, Джизус.

Так же в интернете пользуются спросом так называемые мэшапы.

Это некий ремикс, неоригинальное музыкальное произведение, состоящее, как правило, из двух (реже нескольких) исходных произведений. Из наиболее известных можно выделить несколько: Алла Пугачева x 50 Cent x Snoop Dogg – Позови меня, P.I.M.P, Алла Пугачёва ft. Drake - Star summer, Rakhim - Синий Lamborghini X Синий Иней, часто пользуются популярностью мэшапы с Оксимироном и Kizaru.

Благодаря современным технологиям, где бы мы не находились, музыка всегда с нами. Казалось бы, просто музыкальный плеер и наушники, всего семь нот, а сколько в них безграничных эмоций, для каждого слушателя это свой уникальный мир.

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