Искусственное заражение обыкновенным гриппом эффективнее вакцинации?

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6 февраля 2022, 21:18 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

Ещё год назад, в процессе экспресс-анализа, пришёл к выводу, что после заражения и болезни обыкновенным гриппом или ОРЗ, большинство обследуемых долгое время не заражалось ковидом и сроки эти были значительно больше, чем эффект от вакцинации.

Поэтому мною, в качестве средства профилактики от опасного ковида было предложено искусственно заражать людей обыкновенным гриппом или ОРЗ. Тем более, многие люди после вакцинации претерпевали испытания, порой, более сильные, чем испытания обыкновенным гриппом или ОРЗ.



Только сейчас об этом стали писать в различных СМИ, так как сейчас, по сути своей, пришёл обыкновенный грипп, который образовался за счёт мутации ковида. Кстати, есть исследования, согласно которым сейчас идёт грипп не как продукт мутации ковида.



Поэтому не стоило ждать омикрона, а нужно было искусственно заражать людей гриппом или ОРЗ. При этом необходимо помнить, что и при обыкновенном гриппе была всегда статистика опасных и смертельных случаев.

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