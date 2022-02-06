Доверие к Байдену падает у населения США

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6 февраля 2022, 11:49 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: AP Photo / Carolyn Kaster

В американских соцсетях всё чаще и чаще звучат критические заявления в адрес действующего лидера Джозефа Байдена. Глава демократов стремительно теряет рейтинг, и тем самым невольно помогает своему оппоненту Дональду Трампу в увеличении популярности.

Как сообщают журналисты, доверие к администрации президента и к самому Байдену ухудшилось и среди представителей СМИ. Всему виной – обилие неточных заявлений без приведённых доказательств. Власти так и не раскрыли точных данных ни о якобы «вторжении» российских войск в Украину, ни о причинах коронавирусного появления, которые, между прочим, будоражили умы миллиардов людей. Если вспомнить, то в прошлом году разведка США заявила о том, что «ковид» вероятно не был создан, как биооружие. Но как именно он появился, и что стало причиной глобального распространения – неизвестно до сих пор.



Также не были даны разъяснения по поводу недавнего уничтожения главаря ИГ (запрещено в РФ) Аль-Курейши. Как сообщается, при операции погибли мирные жители. Власти США утверждают, что один из смертников взорвал себя во время боевых действий. Все обвинения в адрес американских спецназовцев отрицаются. При этом, точных доводов не приводится. В СМИ отмечают, что у представителей демократов в ответ на вопросы по поводу Аль-Курейши проявляется некая «едкость». Между тем, позиции Дональда Трампа давно на высоте, и уровень доверия к нему возрос, как никогда. Трампа считали и до сих пор считают одним из самых честных президентов США; президентом, который никогда не позволял себе что-то умалчивать. Напротив, лидер республиканцев считался одним из тех лидеров, которым была свойственна своеобразная «мужицкая» прямота.

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