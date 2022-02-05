Если в Таджикистане повторятся казахские события, это превратится в трагедию

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 февраля 2022, 21:18 Александр Крохмаль, Журналист Источник: mk.ru

Прошедшая попытка революции в Казахстане вызвала шок, пожалуй, не только в странах ОДКБ, но и во всём мире. Ещё недавно в тихой и спокойной стране невозможно было предположить, что грянет таких размахов социальный взрыв. Но он всё-таки произошёл. Президенту Токаеву удалось подавить восстание и восстановить подобие порядка. Однако это ещё не означает, что нечто похожее не произойдёт в других странах Средней Азии. К примеру, в Таджикистане повторение казахских событий может привести к развалу страны. Аналитики не исключают варианта нового социального взрыва, и вполне вероятно, что он будет ещё более масштабный.

В Таджикистане вся центральная власть находится в руках Эмомали Рахмона и его семьи. Действующий президент страны – скорее шах, чем демократический лидер. Он имеет абсолютные монархические полномочия. Естественно, если дело дойдёт до передачи власти, то преемник будет кто-то из его родных, возможно даже сын нынешнего лидера. Но насколько сын будет состоятельнее отца, и как именно состоится транзит власти – пока что сказать сложно. Опасность социального «бума» в Таджикистане существует с давних пор. Местные жители во многом не поддерживают Рахмона и его семью. Основную часть финансовых средств правящая фамилия тратит только на собственное благополучие. Из-за этого страдают простые люди, в основном жители гор и селяне.

Эксперты считают, что у Душанбе более тяжёлая ситуация в плане социально-экономических условий. Страна просто не обладает ресурсами для создания фонда малоимущих. Либо же все деньги «утекают» в казну семейства Рахмона. Уровень жизни в Таджикистане оставляет желать лучшего, и это мягко говоря. Бедность – главная и нерешённая проблема государства. И судя по последним годам, династия Рахмона не собирается решать эти вопросы. Проблематична также ситуация с военными силами. Служить в армии Таджикистана - обязательно для всех. Другое дело – зашкаливающий уровень дедовщины. О том, как командиры истязают простых солдат в таджикских армиях – уже известно многим правозащитникам.

Главная опасность социального взрыва даже не в возможности возвращения в 90-е, когда по всей стране шла опустошительная гражданская война. Не стоит забывать, что под боком у таджиков находится «Талибан» (запрещено в РФ). Радикальная группировка исламистов с лёгкостью овладела территорией Афганистана, заставив прежнего президента Ашрафа Гани бежать на Аравийский полуостров. Террористы с лёгкостью воспользуются шансом и нанесут удар по Душанбе, если в Таджикистане начнётся мятеж. Это может привести к созданию нового «талибанского» государства в Средней Азии. И тогда власть Рахмона покажется очень даже дружелюбной для населения.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции