В Китае наблюдается неразбериха, связанная с карантинными ограничениями

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5 февраля 2022, 18:56 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Sports.ru

От олимпийских спортсменов, фотографов и журналистов, работающих сейчас в Пекине, поступают неоднозначные сведения по поводу предохранительных мер. Формально считается, что в КНР коронавирус побеждён. Но местные власти даже не думают сбавлять карантинные меры. Более того, меры предосторожности здесь скорее хаотичные, чем упорядоченные. Ограничения ввиду «ковида» кажутся жёсткими. Понятно, что Олимпиада – это серьёзное мероприятие, но всё же должна быть какая-то упорядоченность. Всё, о чём рассказывают спортсмены и эксперты, работающие в столице КНР, нельзя отнести ни к одной из категорий порядка. Можно привести несколько примеров.



Начнём со строгих карантинных мер. Температуру замеряют всем по 2-3 раза в день. В холле обычно буквально стерегут участников для того, чтобы отвести их на ПЦР-тесты. При каждом заходе в помещение требуют пользоваться антисептическими средствами, и даже в том случае, если зашёл на две секунды. Порошком отмывается не только ламинат, но и ковры. Места в столовой огораживаются пластиковыми перегородками. Рабочая зона в пресс-центре так же отгорожена. Прежде чем пустить за шведский стол работники вручают перчатки. Наконец, сами сотрудники во время мероприятия носят не только маски, но и даже специальные техсредства. Всё напоминает ещё первую волну пандемии, когда коронавирус ещё не был достаточно изучен учёным сообществом.



Но с другой стороны – всё оборачивается настоящим хаосом. Как говорят люди, там никто не знает про результаты ПЦР-тестов и про возможные проблемы. Тех, у кого ещё в первый день февраля, был обнаружен положительный тест или сомнительный, либо отправляют в местную Коммунарку, либо заставляют сидеть в номере отеля, как «контактников». Ответов, как правило, точных не дают. Невозможно уточнить, ни сколько придётся сидеть, ни когда домой отправят. На вопрос о возвращении к обычной жизни никто не отвечает. Впрочем, и два отрицательных теста тоже свободы не дают. Участников Олимпиады продолжают удерживать на карантине. Как заявляют в СМИ, китайцы так и не придумали никаких внятных правил для спортсменов и организаторов.



К тому же в КНР не решили вопрос с транспортировкой журналистов и участников. После фигурного командника толпа журналистов влетела в шаттл до главного медиацентра. Социальной дистанции - никакой. Ехать пришлось в страшной толпе. Что помешало подогнать 2-3 автобуса к окончанию соревнований – никто не знает. Ещё стоит отметить одно происшествие. Кластеры Олимпиады – горный и равнинный, находятся в 200 км друг от друга. Их связывают скоростной поезд и специальные автобусы. Но в день открытия игр все поезда и автобусы отменили. И только после акции возмущения команд и СМИ, китайцы организовали один поезд из столицы в Чжанцзякоу. Ехать пришлось всем вместе в двух вагонах – и тренерам, и спортсменам, и журналистам. И снова никакой антиковидной политики….



После церемонии открытия участники и представители СМИ ждали автобус в очереди в течение часа. К тому же автобус, забирающий пассажиров на вокзале Пекина Qinghe, набивается обычно под завязку, затем стоит в ожидании неизвестности 20 минут, и только потом отправляется в 20-минутный «круиз» до транспортного хаба. При этом, кресла в транспорте помечены. «Соблюдайте дистанцию», - гласят надписи на сидениях. Но как её соблюдать, если она безразлична даже для организаторов Олимпиады? Спортсмены и журналисты находятся, мягко говоря, в недоумении. Они не понимают, что же стало причиной такой тотальной неподготовленности.

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