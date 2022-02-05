Судя по статистике россияне ​ все больше покупают роскошные автомобили​

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5 февраля 2022, 17:33 Александр Крохмаль, Журналист Источник: autostat.ru

Прошлый год стал для компании Rolls-Royce поистине триумфальным. В 2021 года было реализовано свыше 300 автомобилей на российском рынке против 200 машин годом ранее. Таким образом, установился новый рекорд продаж. Все три дилерских центра, расположенных в столице РФ и в Санкт-Петербурге, продемонстрировали значительный рост продаж. В результате – Россия стала крупнейшим рынком в Европе и заняла 3-е место в мире по величине.

В 2021 году компания анонсировала первый полностью электрический автомобиль. Его модель построена на алюминиевой архитектуре Rolls-Roycе. Её название звучит, как Spectre. Она продолжит традицию так называемых «призрачных» имён британской марки. Но пока до выхода автомобиля ещё далеко. Новинка появится на рынке не ранее четвёртого квартала 2023 года. К 2030 году все машины Rolls-Royce планируется превратить в электромобили. К тому времени всё, что связано с двигателями внутреннего сгорания, полностью прекратит производство.

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