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Кинокастинг как тест на возрождение казанского феномена

, 12:37

Кинокастинг как тест на возрождение казанского феномена
Фото: YouTube

Эффект «нового айфона» произвел кастинг на роли в будущем сериале режиссера Жоры Крыжовникова по мотивам книги о казанских организованных преступных группировках «Слово пацана». Уже сейчас заявки подали более 3 тыс. человек, в основном подростков. Причем пришли себя попробовать как обычные школьники, так и близкие к группировкам пацаны. Почему героизация бандитов вызвала гигантский интерес у казанских школьников и подростков? Была бы такая массовость если бы в Казани снимали фильм о героях-пионерах СССР? Вряд ли.

Можно предположить, что Инстаграмм и Тик-ток сделали из школьников и подростков эдаких артистов-лайкоманов и мечтателей просмотров.  

Всё это нехороший симптом. Вряд ли такая мощная статистика сняться в роли членов преступной группировки связана с гигантской тягой молодёжи к артистической деятельности. Периодически провожу психологические тренинги по киноактёрскому мастерству и никогда не ощущал такой массовости (15 лет преподавал психологию творчества и артистической деятельности в КГИК). Актёрская профессия это мощный труд! А тут такой поток!

Вероятнее всего, генетический дух казанского феномена жив. Нужно делать выводы.

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