Во Франции дело дошло до демонстраций подростков

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5 февраля 2022, 12:39 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Twitter (@rusdozor_ru)

С 24 января по всей Франции начали действовать вакцинные пропуска. Местные жители восприняли это как очередное нарушение их прав. Радикалы считают президента Макрона едва ли не врагом всего народа. Напомним, что протесты против власти действующего французского лидера продолжаются с 2018 года. Но в этот раз всё осложнилось. Антиковидные ограничения вызвали ещё больший всплеск недовольств. Демонстрации и массовые акции протестов продолжились. Дело дошло до выхода на улицу подростков и школьников.



Недавно в сети появились кадры из французской Бретани, достаточно известном полуострове, на котором всё ещё сохраняются потомки кельтских народов. Местные подростки в Ренне устроили столкновения с силовиками 3 февраля. Вначале они забаррикадировали все входы в учебное заведение, в котором учились, а затем перекрыли улицы мусорными баками. Полицейские попытались остановить агрессивных подростков, но в них полетели камни и различные предметы. Правоохранителям пришлось применять дубинки и слезоточивый газ. Также прошли сведения, что протест был организован из-за желания саботировать контрольную по математике.



Появления на улицах подростков было зафиксировано ещё 27 января. Тогда возле школы в том же Ренне так же проходила демонстрация. Старшеклассники присоединились к забастовочному движению, члены которых требовали немедленного повышения зарплат. Во Франции до сих пор царит коронавирусный кризис, и наблюдается резкий рост цен. Люди недовольны тем, что зарплаты во многих регионах «стоят на месте» или даже вовсе - снижаются.

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