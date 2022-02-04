Кто виноват в том, что горят автомобили

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 февраля 2022, 22:17 Антон Дубровский, Журналист Источник: iz.ru

Внедорожники Niva Travel, производства «АвтоВАЗ», перестали продавать, так как оказалось, что они могут загораться. Что же происходит с машинами, которые у нас давно выпускаются?



Ресурс Avtograd news сообщил, что ограничение продаж Lada Niva Travel произошло из-за возникновения пожара на 3-х машинах, предположительно в моторном отсеке. Пожар был признан гарантийным случаем. Озвученная причина — нарушение технологии сборки при установке плюсового провода стартера. Предположительно, ограничили продажи 2700 машин, хотя, по другой информации, это число ограничивается 700-ми. Известно, что устранением проблемы занимаются дилеры.



В пресс-службе «АвтоВАЗа» заявили: «Автомобили семейства Niva Travel проходят дополнительные проверки на заводе и у дилеров на предмет корректности размещения жгута проводов. В ближайшие дни будет принято решение о том, объявлять ли отзыв или эту проблему можно будет решить оперативно на уровне дилеров».



В 2020-м году завод уже отзывал более чем 90 тыс. автомобилей Lada Xray и Vesta, которые выпускались с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года по причине возможного перетирания топливного трубопровода о хомут проводки, что также могло послужить причиной возгорания.



Владельца автомобиля о возможности возгорания не извещают. Опасные поломки могут быть даже у автомобилей, которые выпускаются десятки лет.



Максим Кадаков, главный редактор издания «За рулем», считает, что возникновение дефекта на автомобиле, который почти 20 лет выпускается без особых изменений, неудивительно.



Он говорит: «Любой автопроизводитель время от времени меняет какие-то технологии. Есть изменения, связанные с комплектующими. Правда жизни такова, что автопроизводитель имеет несколько поставщиков на одну позицию. Либо меняет поставщика. Соответственно, деталь может быть другого качества. Автовладельца об этом не извещают. Да и завод иногда не в курсе. Приходит партия амортизаторов на завод — каждый не проверишь. Проблема может вылезти сразу, а может через какое-то время».



Год назад производство Niva Travel перевели на новую площадку, что добавило какие-то особенности.



Заметим, что пожароопасными могут быть не только массовые автомобили, но и автомобили премиум класса, такие, как: BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche. Это касается даже моделей класса «люкс». Росстандарт в позапрошлом году отозвал 270 автомобилей Lamborghini Urus и 104 машины Bentley Bentayga. Их подвела муфта топливопровода, которая могла расплавится от высокой температуры.



Причины возгорания бывают разными. Так, в Porsche Panamera, годов выпуска с 2010 по 2017, вода могла просочиться в контрольный блок вентилятора кондиционера, что грозило коротким замыканием даже у припаркованной машины.



Пожар у автомобилей Toyota и Lexus может возникнуть из-за уплотнителя в форсунке стеклоомывателя, который может пропускать влагу. С декабря 2015 года было отозвано более 80 тыс. проданных машин, в том числе Toyota Highlander, Land Cruiser Prado, RAV 4, и несколько моделей Lexus — RX 200T, RX 350, RX 450h.



В сильные морозы в режиме дистанционного прогрева воспламенялись Кроссоверы Haval F7 и F7X, потому что при температуре ниже 30–40 градусов мороза топливные трубки теряют герметичность.



В пожароопасности может быть виноват и человеческий фактор. Так, Mazda5 была отозвана в США, потому что хозяева не разобрались с ручным режимом «автомата». В связи с этим, машина все время двигалась на 2-ой передаче, а из-за этого чрезмерно нагревалась выхлопная система, что могло привести к возгоранию. Японская марка решила проблему перепрограммированием автоматической трансмиссии и постановкой вокруг глушителя теплозащитного экрана в целях безопасности.



Владельцев тех машин, которые отзывают, просят явиться на сервис для бесплатной проверки или ремонта. На сайте Росстандарта можно самостоятельно проверить машину по VIN-номеру. Но не все владельцы приезжают для устранения проблемы.



Росстандарт представил данные об этом. Так, за 2018 год, было отремонтировано только 56% автомобилей, а в 2019 году — 42%. Особенно серьезно к такой ситуации нужно отнестись владельцам автомобилей старше 10 лет, потому что дилеры часто просто не могут их проинформировать. Информацию о таких отзывных кампаниях автомобилей планируется добавлять в ЭПТС и еще информировать автомобилистов через портал «Госуслуги».



Хотя, если автомобилист не обратит внимание на отзыв автомобиля, а машина сгорит, отвечать придется производителю.



Ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала объясняет: «Факт объявления отзыва партии транспортных средств не должен служить основанием для отказа в претензиях покупателя к недостаткам автомобиля. Однако надлежит внимательно изучить договор купли-продажи. Если там будет условие о том, что покупатель принимает на себя риски за дальнейшую эксплуатацию автомобиля при игнорировании отзывной кампании, то успеха в суде можно будет добиться, если признать такой пункт ущемляющим права потребителя».



Что касается страховки по данным случаям, то ОСАГО в случае пожара не работает. Можно использовать Каско, если договор предусматривает отношение возгорания к страховым случаям.



Евгений Мазепин, юрист и управляющий партнер юридической компании «Мазепин и партнеры» добавляет: «Большинство страховых компаний не относят к страховым случаям повреждения или гибель транспортного средства от непосредственного воздействия пламени, высокой температуры, ударной волны, продуктов горения (дыма, копоти и т.п.), горячих газов, возникшие вследствие неисправности застрахованного по программе Каско автомобиля».



Страховым случаем обычно не считается и короткое замыкание в электропроводке. Шанс получить компенсацию позволяет Каско, даже если в договоре не предусмотрено покрытие ущерба вследствие возгорания автомобиля из-за технической неисправности. Суды общей юрисдикции, как говорит Евгений Мазепин, чаще всего удовлетворяли требования страхователей.



Вопрос компенсации в любом случае может решить только суд.



Только один из немногих производителей автомобилей согласился на добровольную компенсацию владельцам сгоревших машин. Это Haval, который взамен предлагает либо новый автомобиль, либо деньги. Такой подход позволил компании избежать судебных тяжб и потери репутации.



Верховный суд считает, что за сгоревший из-за короткого замыкания автомобиль отвечает производитель только в том случае, если экспертизой будет доказано, что причиной стал производственный брак.



Если же автомобиль на гарантии, то можно обратиться с претензией как к продавцу, так и к импортеру или производителю автомобиля. Они должны за свой счет проверить автомобиль и провести экспертизу.



Орест Мацала добавил: «Если гарантия прошла, претензии всё равно можно предъявить в течение срока службы, либо в течение 10 лет, если срок службы не установлен. Но есть важные нюансы: претензии предъявляются к импортеру или к производителю. Бремя доказывания лежит на покупателе — нужно провести экспертное исследование и доказать, что недостатки были заложены до начала эксплуатации автомобиля».

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции