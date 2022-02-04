Специалисты из NASA утверждают, что китайская плотина «Три ущелья» влияет на скорость вращения Земли

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 февраля 2022, 18:02

Фото: pixabay.com

Специалисты из NASA говорят, что китайская плотина «Три ущелья» на реке Янцзы, которая является самой тяжелой конструкцией, когда-либо созданной человеком, может сократить продолжительность суток на 0,06 микросекунды. Рассуждая далее в этом же ключе, можно прийти к выводу, что все крупные рукотворные сооружения влияют на скорость вращения Земли и угол наклона её оси.

На многочисленные вопросы «АН» отвечает кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института оснований и подземных сооружений им. Н.М. Герсеванова - Сергей Геворкян. Он, в частности, подтвердил наши сомнения, заявив, что публика в NASA достаточно ангажированная и часто пишет различные глупости и страшилки, на темы, выходящие за пределы их компетенции. Например, о «затухании» Гольфстрима.

Читать материал полностью: «Ученые спорят о влиянии рукотворных конструкций на скорость вращения, наклона оси и формы Земли»

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