Нумерология об Олимпиаде-2022 в Пекине

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4 февраля 2022, 16:47 Эндже Гарифуллина, дипломированный психолог, сертифицированный нумеролог

Главная управляющая цифра Олимпиады - 8.

8 - это аркан справедливости.

Очень важно быть справедливым и доброжелательным, если попытаться добиться своего обманом или иным нечестным путем, то провал обеспечен. Поэтому в эту олимпиаду особенно важно соблюдать правила игры.

В каждой ситуации важно взвесить множество факторов, чтобы принять разумное и обдуманное решение.



Исход будет в любом случае справедливым благодаря 8. Все трофеи будут только заслуженными.



Так же 8 олицетворяет баланс, честность и беспристрастное правосудие. Важно каждому четко представлять, чем и зачем они этим занимаются, чтобы ясно решить, как вести себя дальше.



«8» считается так же самым счастливым числом для китайцев. Произношение этого числа имеет ту же тональность и схожесть со словами: благополучие, процветание, успех.



Вторая управляющая цифра - 6.

Характеристика цифры 6 показывает, что важно быть человечнее, быть сострадательнее к трудностям других людей. Даром на голову ничего не упадет, и нужно будет приложить усилия, чтобы получить желаемый результат.

Каждый должен взять на себя ответственность и проявлять инициативу. Все получат то, что по праву заслужили.



Так же по мнению китайцев, это число способно принести удачу и оказать помощь в преодолении трудностей всем честным и трудолюбивым людям.



Третья цифра число 2 - это означает что важно быть тактичным, благодаря 2 можно получить неисчерпаемые возможности для плодотворного сотрудничества. Очень важна так же бесконфликтность. Важно оставаться бдительными и восприимчивыми.



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