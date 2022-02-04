Этот очаровательный женский хоккей

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4 февраля 2022, 16:02 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

Фото: globallookpress.com

На зимних Олимпийских играх в Пекине начался очаровательно-миниатюрный и курносенький... с хвостиками, торчащими из шлемов, женский хоккей. Техника проката, динамика, комбинационность, сноровитость, манипуляции клюшкой по своему качеству не сильно отличаются от мужского хоккея. Всё это особая женская хоккейная эротика, прикрытая мощной хоккейной амуницией и шлемом. Советую посмотреть.

В начале может даже показаться, что играют мужчины. И только услышав звонкие голоса этих милых колокольчиков на льду, можно догадаться, что это девушки. Самая главная хоккейная королева Полина Болгарева.

Смотрел матч Россия-Швейцария. Красотки! Наши победили!

Женский хоккей красив и без хоккея потому, что женский!

Желаю успехов нашим российским девчонкам-хоккеисткам!

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