«Омикрон» способен менять состав крови заболевших?

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4 февраля 2022, 13:41 Александр Крохмаль, Журналист

На сегодня африканская версия коронавируса, известная под именем «омикрон», считается самой распространённой на планете. Данную форму вполне можно признать доминантной. Россия – не исключение. Здесь ситуация с коронавирусным наплывом достаточно неприятная. В сутки выявляется более 100 тысяч заболевших. Последние сутки побили настоящий антирекорд. Более 160 000 заболевших коронавирусом (точная цифра – 168 201).



Согласно сведениям российских гематологов, у некоторых заражённых коронавирусным штаммом «омикрон» наблюдаются изменения состава крови. Анализы могут показывать, как повышение, так и понижение числа лейкоцитов, а также моноцитоз и лимфоцитоз. Случается и повышение свёртываемости крови. Последствия после «омикрона» также связаны с состоянием крови. Всё это индивидуально. У кого-то вирус проходит без следа и не оставляет последствий. А у кого-то, наоборот, последствия не проходят месяцами.



Но в целом, как уже сообщили исследователи, африканский вариант коронавируса не может сравниться с «дельтой» или первоначальной уханьской версией. Смертность от индийской «дельты» была огромной из-за тяжёлого течения болезни и поражения лёгких. В случае с «омикроном» - история другая. Эта форма «ковида» не поражает лёгкие, а затрагивает только верхние дыхательные пути. Кашель из-за этого продолжительный, но при этом, он не исходит из лёгких. Вирусы, поражающие нижние дыхательные пути, вызывают намного более серьёзные симптомы.

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