К визиту канцлера Шольца в Москву: когда Германия «подмигивает» России?

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 февраля 2022, 13:06 Сергей Платонов,

Фото: pixabay.com

Император Николай II 1 августа 1914 года в манифесте к поданным написал, что «…вопреки Нашим надеждам на вековое доброе соседство Германия внезапно объявила России войну». Сочетание слов «вековое доброе соседство и «война» кажется невероятным. Но так было.

Напомню, что в ходе Семилетней войны за возврат древнерусских земель в Прибалтике король прусаков Фридрих, осознавая явное превосходство русской армии и угрозу полного разгрома, слезно умолял Россию о заключении мира. И как после подписания в 1761 году мирного договора, он писал российскому императору Петру III: «Я никогда не в состоянии заплатить за все, чем Вам обязан». Казалось, после таких слов, немцы будут вечными должниками перед Россией. Ничего не предвещало будущих бед еще и потому, что в 1905 году император Германии Вильгельм II и Николай II на борту яхты «Полярная звезда» в Балтийском море подписали секретное соглашение о русско-германском союзе. Это на основании этого договора немецкие дельцы получили преференции во внешней торговле и начали на «законном» основании грабить Россию.

Но через 150 лет после заявления Фридриха о «неоплатном долге» и всего 9 лет родственного союза (Вильгельм II был дядей Николаю II) – опять Война! Вот тебе и неоплаченная благодарность, и «вековое доброе соседство» и соглашение о родственном союзе.

В 1918 году Россия и Германия вышли из Первой мировой войны в бедственном положении, в результате «похабного» по определению Ленина, Брестского мира. Но уже через 4 года Германия начала опять «подмигивать» России, предлагая выгодные экономические связи. Мы, конечно, как и прежде, повелись. Так начался период очередного «доброго соседства». На этот раз он длился недолго и завершился, как и в 1914 году, «вероломным», то есть внезапным германским нападением в июне 1941 года. Как известно, закончилась эта война, ставшая мировым побоищем, через 4 года капитуляцией Германии и победой нашего народа ценой многомиллионных людских потерь и невиданной экономической разрухи. Только в блокадном Ленинграде погибло и умерло более 600 тысяч мирных жителей, а Сталинград немцы бомбили до полного разрушения.

В 1975 году Германия опять «подмигнула» оборудованием, кредитами и мы тут же отозвались мирным договором. А потом по легкомыслию Горбачева и Ельцина и даже без просьбы немцев, приняли решение о выводе войск с германских земель. С этого времени началось движение немцев в составе НАТО к нашим границам. Хотя правительство ФРГ все эти годы опять уверяло нас в добрых намерениях. Экс-канцлер Меркель встречалась с президентом России, чаще, чем с лидерами США, чьи войска до сих пор оккупируют Германию. Новый канцлер Шольц уже тоже «подмигивает» и в феврале готовится к поездке в Москву с предложением о «разумных отношениях». При этом, хорошо бы спросить у высокого гостя, чем в историческом контексте российско-германских связей «разумные» отношения отличаются от «добрых». И задать также вопрос, а когда ждать очередного «внезапного» нападения?

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