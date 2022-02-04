Во время вьетнамской войны в распоряжении СССР оказалось более 700 трофейных образцов вооружения армии США

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4 февраля 2022, 12:12 Анатолий Зайцев, заместитель Председателя Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат экономических наук, в 1966-1969 гг. - сотрудник Посольства СССР в ДРВ

С тех памятных событий прошло более полвека, давно снята завеса секретности, но, к сожалению, полный отваги и риска ратный труд наших военно-технических специалистов в годы войны во Вьетнаме до сих пор остается как-то забытым.

Кому война…

В ходе воздушной войны против Демократической Республики Вьетнам, продолжавшейся с перерывами почти десять лет, США широко использовали вьетнамскую территорию как полигон для испытания новейших образцов военной техники и вооружений.

Сбитые над Вьетнамом самолеты, только что поступившие на вооружение армии США, их ракетно-бомбовое вооружение не могли не стать объектом повышенного внимания со стороны не только местных, но и иностранных военных специалистов. Среди них наибольшей активностью (и возможностями) отличались китайские и советские.

Надо сказать, что наш великий восточный сосед уже тогда проявлял особый интерес к новым ракетным и иным военным технологиям. С этим связывали, например, участившиеся случаи пропаж новейшего оборудования из контейнеров во время перевозки по китайской территории поставляемых Вьетнаму советских ракет ПВО. (После блокады 7-м американским флотом морских портов ДРВ транспортировка советской военной техники и оборудования осуществлялась по железной дороге через Китай).

Для СССР военно-техническое сотрудничество с ДРВ в период американской агрессии открыло неоценимые возможности для опробования новой отечественной техники и использования американской трофейной техники для новых разработок в ракетной и других областях. Во Вьетнаме впервые прошли «обкатку» такие образцы оружия и военной техники, как система «Град» и реактивные истребители МиГ-21.

В период боевых действий с 1965 по 1974 гг. на территории ДРВ в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением от 1964 г., согласно появившимся в последнее время немногочисленным публикациям*, работали группы специалистов оборонных отраслей отечественной промышленности по авиационной технике, вооружению, боеприпасам и т.д., являющимися офицерами запаса, общей численностью около 40 чел. Основная часть образцов трофейного американского вооружения добывалась группой самостоятельно, непосредственно в ходе боевых действий со сбитых самолетов, вертолетов, беспилотных самолетов-разведчиков и др., а также с отказавших в действии образцов вооружения и боеприпасов. Некоторые образцы группы получали от вьетнамской стороны, которая как отмечают авторы публикаций, несмотря на взятые обязательства, весьма неохотно допускала советских военных специалистов к трофейным образцам американской военной техники, нередко отдавая предпочтение специалистам из Китая.

Только за период с мая 1965 г. по январь 1967 г., по данным посольства СССР в Ханое, было отобрано и отправлено в Советский Союз свыше 700 трофейных образцов американской авиационной техники и боеприпасов, радиоэлектронной аппаратуры, значительное количество информационных материалов и др., которые представили значительный интерес для различных учреждений МО СССР и соответствующих отраслей оборонной промышленности.**

ОХОТНИКИ ЗА ТРОФЕЯМИ. А ТАБАЧОК ВРОЗЬ.

Скупые подробности работы наших военно-технических специалистов нам, молодым дипломатам посольства СССР в Ханое, не посвященным в эту закрытую тогда область, становились известными из… песен и общения с их авторами – нашими сверстниками, которых мы между собой называли охотниками за трофеями.

В те годы среди нас были очень популярными песни на военную тему. Особенно песни на стихи Валерия Куплевахского (этот талантливый поэт несколько лет назад ушел из жизни). Его песни неизменно звучали на всех наших посиделках, мы их заучивали, переписывали друг у друга на магнитофоны. Наполнены они были пронзительной ностальгией по Родине, мечтой о скорой встрече с родными и близкими.

Из этих песен мы узнавали некоторые подробности полной риска работы этих симпатичных молодых парней в тяжелых полевых условиях. В одной из них рассказывалось, как наши специалисты, «наперегонки» с китайскими, продирались сквозь джунгли и топи рисовых полей к упавшим американским самолетам или неразорвавшимся ракетам, стараясь быть первыми. В ней были и сетования на то, что не мы порой становились обладателями наиболее «лакомых» военных трофеев.

Память хранит куплет одной из песен этого поэта, обращенный к любимой:

«В шесть часов вечера после войны

Ты на свиданье со мной приходи,

На площади Арбатской тебя я буду ждать

Обломок эф сто пятого*** под мышкою держать».

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*Калайда К.С. «Цели, задачи и результаты деятельности групп специалистов оборонных отраслей промышленности, работающих в условиях боевых действий во Вьетнаме. В сб. Война во Вьетнаме: взгляд сквозь годы… Материалы научно-практической конференции «Советско-вьетнамское военное и экономическое сотрудничество в годы агрессии США против ДРВ (1964-1973гг.)». М. 2000. С.93).

** «Россия/ СССР в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века». М. 1972 г. С.96).

*** Ф-105 - на тот момент новый американский истребитель-бомбардировщик.

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