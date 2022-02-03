Власть Афганистана отрицает своё участие в Казахстанском мятеже

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3 февраля 2022, 20:08 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: globallookpress.com

В январе то и дело проступали сведения о том, что в казахских протестах могли участвовать выходцы из других стран, в том числе и из Афганистана. Отдельные аналитики утверждали, что представители запрещённой в РФ организации «Талибан», были причастны к массовым беспорядкам и убийствам. В казахском правительстве об этом говорили на официальном уровне. Но в самом Афганистане такие заявления опровергаются.

В пресс-службе «Талибана» сообщили, что у группировки нет никаких планов по вмешательству в дела других государств. Заместитель пресс-секретаря движения Инамулла Самангани отметил в Twitter, что все утверждения о вмешательстве в Казахстан не соответствуют действительности. Он напрочь отверг причастие к протестам афганских граждан.



Самангани обратил внимание на то, что с афганской земли якобы не исходит ни одна угроза. В январе представители радикалов даже сообщали, что надеются на мирное урегулирование ситуации в Казахстане. В соцсетях это вызвало крайне неоднозначную реакцию, вплоть до недоумения. Теоретически, «Талибан» вполне мог воспользоваться случаем и послать нескольких боевых групп в страну, охваченную мятежами. Не стоит также забывать, что в Казахстане могут существовать свои внутренние исламистские кружки, которые вполне способны иметь сотрудничество с другими радикальными группировками. Со стороны «Талибана» же постоянно слышатся опровержения различных преступлений, творящихся в Афганистане. Но это не отменяет факта их совершения. Доверия к талибам уже давно подорвано. И не исключён тот факт, что и нынешние заявления радикалов по поводу Казахстана – на самом деле очень далеки от реальности.

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