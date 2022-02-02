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2 февраля 2022, 22:07 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

В послании НАТО для России говорится, что НАТО является всего лишь оборонительным альянсом и не представляет угрозы для России.​ Так хочется поверить в это, успокоиться и впредь не переживать. Но что-то мешает нам в это поверить.​ Может быть России мешает некое традиционное восприятие на основе невроза навязчивого состояния или фобии, которые необходимо лишь снять и проблема исчезнет? Может быть с нами россиянами и Российской властью нужно психотерапевтически поработать так, чтобы мы​ научились не тревожиться и даже стали радоваться от того, что НАТО разрастается вблизи российских границ​ и это разрастание лишь увеличивает нашу безопасность. То​ есть, находясь под дулом​ орудий, которые растут и будут расти в своём числе, мы должны на каком-то основании верить в то, что эти орудия в нас не выстрелят.

Есть такая психотерапия и психотехника, когда человек постепенно адаптируется к дулу заряженного пистолета, подведенного к виску. Особенно эта психотерапия и психотехника эффективна​ для суицидников, которые через некоторое время не только адаптируются у дулу пистолета, но даже начинают радоваться тогда, когда его подносят к виску.​

Вот такая психотерапевтическая метафора и аналогия.​

Возможна ли политическая психотерапия доверия России к НАТО?​

А что в действительности?​

Контент-анализ послания НАТО​ показал, что оно имеет высокую долю чисто суггестивного воздействия, направленного на внушение и доверие к НАТО. Это не текст, в котором приведены факты, аргументы, доводы, которые были бы не внушением, а основанием для убеждения. Значительная часть контента является дезориентацией по отношению к установкам российской стороны и, по сути, написаны по принципу "Мы им про Фому, а они нам про Ерему!"

В послании НАТО достаточно высокий уровень маскировки​ существенной​ правды​ несущественной правдой. То есть, некое отвлечение от сути.​ То, что в этом послании НАТО есть маскировка​ существенной правды существенной ложью, покажет только время.​

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