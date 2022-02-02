Россиянам не хватает денег на дорогостоящие препараты от COVID-19

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2 февраля 2022, 15:55 Антон Дубровский, Журналист Источник: Независимая Газета

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Экспертиза медицинской документации россиян, погибших от новой коронавирусной инфекции, показала, что в различных регионах страны около 60% этих людей не получили положенную при лечении тяжелой формы заболевания COVID-19 терапию.



Об этом сообщил член общественного совета при Росздравнадзоре, президент НП «Национальное агентство по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе», Алексей Старченко. После этого данная информация была опубликована в «Медицинском Вестнике». Выясняется, что, в ряде случаев, родственникам приходилось самостоятельно покупать находящиеся в методических рекомендациях Минздрава препараты, стоящие немалых денег. При этом, эти препараты должны были быть назначены в стационаре бесплатно. Также не были назначены моноклональные антитела и ингибиторы янус-киназ. Все это является показателями результатов проверок летальных исходов около 800 пациентов, болевших коронавирусом, из 35 субъектов РФ.



Старченко сообщает, что данные медицинской документации были проанализированы экспертами качества медицинской помощи в направлениях «анестезиология-реаниматология» и «инфекционные болезни». Эти эксперты относятся к одной из крупных страховых медицинских организаций. Экспертиза была проведена с целью выявить соответствия оказанной медицинской помощи Временным методических рекомендациям Минздрава. Работа экспертов касалась предмета исполнения новых разделов рекомендации. Особое внимание было уделено назначению и введению ГИБЛ (генно-инженерных биологических препаратов). После этого была получена соответствующая статистика.



Эксперты установили, что расходы, как таковые, и расходы на дорогостоящие препараты не покрываются усредненным тарифом на лечение тяжелых форм новой коронавирусной инфекции. Как объясняет Старченко, речь идет об ингибиторе интерлейкина-1 (анакинра), моноклональных антителах (нетакимаб, левилимаб, олокизумаб) и ингибиторах янус-киназ (тофацитиниб или барицитиниб).



Федеральный фонд ОМС (ФОМС) сообщает о средней стоимости одного законченного случая лечения новой коронавирусной инфекции. Она составляет 102 тыс. рублей. В этой стоимости не учитывается коэффициент дифференциации регионов. При этом, усредненный тариф предполагает, что профицитные схемы терапии помогают оплатить дефицитные.



Тариф на лечение коронавирусной инфекции в легкой форме в системе ОМС в 2021 году был приравнен к тарифу на лечение пневмонии средней формы тяжести. Сумма тарифа составляет 100 тыс. рублей. Что касается тяжелых форм, то на их лечение требовалось 200 тыс. рублей, исключая случаи применения экстракорпоральной мембранной оксигенации. В некоторых регионах России на лечение тяжелых форм COVID-19 требовалось 500 тыс. рублей. К 2022 году обновлений тарифов на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией не произошло.



Вот какие объяснения дает Алексей Старченко: «Эксперты, понимая экономические сложности с усредненным тарифом, формулировали описание дефекта мягко: не проведен анализ существующих у пациентов показаний и противопоказаний к назначению группы ингибиторов и моноклональных антител, не оценен прогноз пациента и не выполнено планирование результата лечения с учетом рекомендаций о назначении указанных препаратов».



Старченко также сообщает, что эксперты определили другие дефекты при летальных исходах: поздняя и неэффективная антибактериальная терапия, а также поздний перевод в отделение реанимации. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, в свою очередь, называет самые частые нарушения при лечении пациентов с COVID-19: отсутствие системы централизованной подачи кислорода, недостаточный контроль потребления медицинского кислорода персоналом, недоступность телемедицинских консультаций, а также поздняя госпитализация.



Вице-премьер Татьяна Голикова также сделала свое заявление на заседании совета по борьбе с коронавирусной инфекцией от 19 октября 2021 года. Она сказала, что достаточно большое количество регионов не приобретает дорогостоящие препараты для лечения COVID-19, «экономя на соответствующей терапии и, к сожалению, не оказывая своевременно гражданам медицинской помощи». Помимо прочего, Голикова сделала обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину. Она просит принять в рассмотрение возможность централизованной закупки отдельных дорогостоящих лекарств для того, чтобы оказывать медицинскую помощь в стационарном звене.



Правительством было выделены дополнительные 15 млрд руб. на централизованную закупку лекарств для терапии COVID-19 тяжелым больным. Теперь уже известно, что все они будут направлены на закупку не зарегистрированных в России препаратов.

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