«Омикрон» размножается в верхних дыхательных путях и почти не проникает в лёгкие

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2 февраля 2022, 17:36 Александр Крохмаль, Журналист

Коронавирусный штамм «омикрон» так и не привёл к массовой смертности по всему миру. Но тем не менее, заразность его оказалась более высокой, чем у «дельта» штамма. Более того, африканский вариант привёл к новому витку пандемии.

Учёные достаточно изучили новую форму коронавируса. Случаи резкого ухудшения достаточно редки. В основном симптоматика напоминает обычный ОРВИ или грипп. С самых первых дней высокая температура, которая потом пропадает или сменяется на заниженную. При этом, пациент чувствует сильнейшую слабость, насморк, забитые пазухи и головные боли. Потом появляется сильный кашель. Но кашля опасаться нечего. Он происходит в основном из верхних дыхательных путей, а значит, опасность для самих лёгких предотвращена.



Бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев подтвердил сведения о неопасности «омикрона». «Тот штамм, который размножается в верхних дыхательных путях, менее опасен, - заявил эксперт. - Когда вирус размножается в самих лёгких, вот тогда он становится более опасным для здоровья». Можно привести в примеры самую раннюю версию «ковида», пришедшую из Ухани и последующий штамм «дельта». Все вышеупомянутые варианты коронавируса затрагивали в основном лёгкие. Но «омикрон» лёгкие не затрагивает, во всяком случае пока. Из этого следует вывод, что африканский вариант может фактически закончить пандемию. Последующие мутации могут быть менее заразными и менее опасными для здоровья. В этом случае вирус может ждать судьба «испанки» начала ХХ века, т.е. полное и безоговорочное забвение.

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