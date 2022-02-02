В борьбе с коронавирусом обнажились слабые стороны российской системы здравоохранения

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2 февраля 2022, 14:06 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Коронавирус выявил все «огрехи» российской медицины. Об этом уже заявляет практически каждый аналитик РФ. Если ещё в 2019 году, всё казалось не таким жутким и мрачным, то после пришествия пандемии, ситуация ухудшилась в разы. Специалисты (ИНП) Института народнохозяйственного прогнозирования РАН дали неблагоприятные отчёты по поводу отечественной системы здравоохранения. По их расчётам, избыточная смертность в России на первом этапе пандемии была вдвое выше, чем в Австрии, Франции, Нидерландах и Швеции, в три раза выше, чем в Германии и в пять раз больше чем в Израиле. Прежде всего сказалась нехватка инфекционных клиник. Теперь же новый удар, на этот раз со стороны штамма «омикрон», обрушился на поликлиники.



Специалисты из ИНП РАН ещё в прошлом году начали публиковать негативные результаты отечественной оптимизации здравоохранения, которая не привела ни к чему, кроме кризиса. «Свёртывание больничной сети проводилось в основном за счёт закрытия стационаров в сельских поселениях или небольших городках, - сообщили эксперты. - Никакой реструктуризации медпомощи населению деревень и посёлков не произошло. Число поликлинических организаций и фельдшерских пунктов так же сократилось». Во многих регионах возник большой разрыв в обеспеченности медпомощью жителей крупных городов, особенно региональных центров и остального населения регионов. Судя по приведённым в институте данным, число больничных организаций за период 1990-2018 годов сократилось более чем в два раза, больничных коек – почти в два раза, а станций скорой помощи – на четверть. Всё это конечно же сыграло свою злобную шутку во время нагрянувшей пандемии.



Ещё одной из причин стало низкое финансирование, как самих врачей (в основном в регионах), так и медицинских технологий. В амбулаторно-клиническом секторе наблюдается жёсткий дефицит специалистов. И это провоцирует население заниматься самолечением. Самолечение в случае с «ковидом» нередко приводит к самым тяжёлым последствиям. «Суммируя всё вышесказанное, следует признать обоснованным мнение медсообщества о том, что проводимая оптимизация системы медицинской помощи, заключающаяся в быстром сокращении больничного сектора, является по меньшей мере непродуманной», - вынесли вердикт в ИНП РАН. Дополнительным стимулом к сокращению больничного сектора, по мнению экспертов, стали принятые в 2012 году майские указы о повышении зарплат врачей. Для реализации этих указов требовалось адекватное увеличение финансирования медорганизаций, что было попросту проигнорировано.



Во время так называемой оптимизации здравоохранения, было свёрнуто большое число инфекционных больниц. В итоге после наступления пандемии, взрывной рост коронавирусных больных сразу же привёл к дефициту инфекционных коек. Пришлось перепрофилировать другие больницы. В регионах часто приходилось транспортировать пациентов на далёкие расстояния. Время ожидания приезда скорой помощи стало исчисляться не то что часами, а целыми сутками. И это тоже сыграло немалую роль в зашкаливающей череде смертей от «ковида». К тому же многие квалифицированные врачи ушли на пенсию или уволились. Эксперты считают, что реформы здравоохранения проводились бездарно и неэффективно, и в результате это привело к снижению обеспеченности медицинской помощью.

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