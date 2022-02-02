Как России развивать Арктический регион

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 февраля 2022, 13:49 Вадим Кулинченко,

Важность его в современном мире естественно важна, но ясно и другое, что этот вопрос будет обрастать мясом в будущем. Но, несмотря на важность этого вопроса что-либо конкретное о нём узнать очень сложно. Тем более интересны те крохи, которые появляются в прессе, как например, небольшой материал «Схватка за Арктику» Олега Фаличева в «ВПК» №47 (7-13.12.21 г.). Это информация об 11 научном форуме «Арктика настоящее и будущее». Автор делает правильный вывод – Судя по всему, серьёзная борьба за неё ещё впереди.

Газета ВПК с военным уклоном и поэтому материал больше посвящён выступлению на форуме заместителя Главнокомандующего ВМФ вице-адмирала Владимира Касатонова, где я обратил внимание на слова: «Сейчас, как отметил адмирал, усилия ВМФ сосредоточены на решении долгосрочных задач определённых документами стратегического планирования России, направленных в первую очередь на социально-экономическое развитие Арктики».

На мой взгляд, слова вроде правильные, но неопределённые. Социально-экономическое развитие Арктики это хорошо, но при чём здесь ВМФ? Его задача защищать интересы России в Арктике, а вот как это сделать – задача сложная. Знаю на собственном опыте – 22,5 тысячи км. арктического побережья России Северный флот защитить не в силах, это комплексная задача всех Вооружённых Сил России.

Материал в газете вызвал у меня воспоминания 50-ти летней давности, когда я служил в Оперативном управлении штаба СФ. Надо признать, что сегодня уровень военного освоения Арктики гораздо ниже, чем в советское время.

Вызвал меня начальник штаба СФ и поставил задачу – Поручается вам составить проект плана прикрытия побережья Северного ледовитого океана до Берингова пролива. Сроки не поставлены, но работа не должна стоять…

Мы тогда вопросов не задавали. Я приступил к работе. Мои наработки длились полгода с периодическими докладами начальнику штаба.

Работа была прервана так же неожиданно, как и началась. Но за это время я вник в суть этого вопроса и имею на него свои суждения.

Во-первых – это была не инициатива Северного флота, а бери выше.

Второе – наверху поняли, что эту государственную задачу силами одного флота и 10-й Армии ПВО, которая выполняла задачу прикрытия пунктов базирования СФ и с которой флот тесно взаимодействовал, не решить. Всё было отложено до лучших времён.

Тогда СФ решал свои задачи, на которые были брошены все силы – это борьба с ПЛАРБ и АУГ вероятного противника, а так же своя боевая служба в отдельных районах мирового океана, но не забывалась и защита пунктов базирования.

Потом настали тяжёлые времена не только для СФ, но и всех Вооружённых Сил страны. В 1994 г. 10-я Армия ПВО была расформирована и без прикрытия осталась не только восточная, но и часть Арктики к западу от островов Новая Земля.

Сегодня вновь встаёт вопрос о защите Арктики. Воссозданная 45-я Армия ВВС и ПВО СФ в отличие от 10-й Армии ПВО, как отмечают эксперты – Имеет небольшую, но компактную авиационную группировку, способную решать многофункциональные задачи. Возможно это и так. Ведь техника развивается. Но здесь уместен афоризм Козьмы Пруткова – Нельзя объять - необъятное!

Одной такой Армии на всю Арктику явно мало. Надо наращивать не только силы обнаружения, но и уничтожения наступательных сил вероятного противника.

Не хочу давать советы современным стратегам, хочу только сказать о том, к какому выводу я пришёл тогда, 50 лет назад.

Арктическое побережье России со времён второй мировой войны имеет много тайн. Например, чем привлекал нацистов Германии полуостров Таймыр? До сих пор недра этой необъятной стороны не изучены нами, но это не значит, что их ценность знают другие. Поэтому надо выявлять наиболее ценные участки побережья для потенциального противника и организовывать их защиту.

При всём стремительном развитии технических средств, всю Арктику прикрыть невозможно, поэтому необходимо выявлять наиболее ценные участки побережья и объекты на нём, и организовывать их защиту. Одним словом, предугадывать основные направления главного удара вероятного противника.

Из открытой печати можно понять, что сегодня усилия идут в этом направлении. Но один СФ, даже в статусе Военного округа, решить эту задачу не может. Ведь у него есть и другие важные задачи, которые нужно решать в море. Ко всему, надо признать, что в последнее время ВМФ потерял свою самостоятельность, и роль адмиралов сведена больше к выступлениям, чем решениям чего-то практического.

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