И на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом

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2 февраля 2022, 09:17 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Телевизионные новости стали напоминать сводки Совинформбюро. «Военные эксперты» в подавляющем большинстве либо никогда не бывавшие на войне, либо ездящие туда в составе генеральских охраняемых спецназом пулов, рассуждают, как они, не покидая теплой студии, разобьют украинскую армию. Да что там украинскую! Они всю «нату» тапками разгонят. Залихватские настроения передаются обществу. И это страшно…

Осенью 1994 года в Генштабе царило не то чтобы уныние, но некое подавленное настроение. Уже было понятно, что политики приняли решение о войне в Чечне. Строились маршруты, рисовались карты, анализировались очень скупые данные разведки. По всем раскладам было ясно, что ввод войск выльется в серьезные потери по многим причинам. Начальник ГРУ ГШ Федор Иванович Ладыгин предложил Ельцину провести разработанную военной разведкой спецоперацию по уничтожению верхушки сепаратистов. Но была нужна именно маленькая победоносная война. Она закончилась позорным Хасавюртом.

Сегодня, конечно, у нас другая армия и немного другое командование, чем в середине 90-ых. Но и вероятный противник тоже другой. Украинские ВС, естественно, уступают нашим и по вооружению, и по опыту ведения боевых действий, и по выучке. Но это только до того момента, пока мы официально не пересечем границу. Дальше включится то, что включилось в Чечне и что невозможно прописать в планах боевых операций – чувство Родины.

Именно оно «включилось» после большой крови, потерь и поражений в начале Великой Отечественной войны. Оно привело к Победе. И, напомню жертвам ЕГЭ, что чувство Родины тогда включилось и у украинцев, и у белорусов, у далеких от войны казахов, киргизов, узбеков. Чувство Родины, непонятное ни американцам, ни даже европейцам, но естественным образом, возможно из-за трехсотлетнего монгольско-татарского ига, живущее в нас: русских и украинцах, включиться и сегодня. Прожженным цинизмом политикам этого, конечно, не понять.

Двуличные «эксперты», хозяева всех этих кровавых балаганов по обе линии информационного фронта, конечно, ритуально отбрехиваются: «Мы не призываем к войне! Но если вдруг, то «малой кровью, могучим ударом!» Они уверены, что не им и не их детям гнить на блок-постах, ногтями рыть землю под минометным обстрелом, переставлять огонь на одиночные, потому что осталось два последних рожка и дальше либо плен, либо сдернутая чека «эфки».

Атмосфера, которую они создают, что у нас, что в Киеве, атмосфера неминуемой победы, по законам ружья Чехова, рано или поздно выстрелит в большую кровь. А это конец и для «Третьего Рима» и для Киевской Руси, для обоих памятников Святому Владимиру. И вот тогда Статуя Свободы наконец-то улыбнется…

Пора законодательно, под страхом хорошего тюремного срока запретить обсуждать тему Россия/Украина или Украина/Россия на пылающих ненавистью телеканалах. Желательно, конечно, с обеих сторон. Но старший брат должен показать пример. Пусть говорят только дипломаты.

Но куда тогда девать всю эту армию «аналитиков»? А в дурдом, санитарами. Там им самое место, хотя бы пользу обществу принесут...

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