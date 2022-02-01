Перед Юри Альберто неудобно

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 февраля 2022, 20:56 Борис Омельченко,

Фото: twitter.com

В воскресенье бразилец прилетел в Петербург, который встретил его снежными заносами, а дороги страшнее чем коронавирус. На головы беспечных горожан падают то сосули, то мужики. Одни ломают ноги, другие получают тяжелые ушибы, а «травма» не справляется. Все ушли на борьбу с эпидемией. Это, извините, не большое отступление от темы, наболело вообще.



Юри Альберто прошёл успешно медобследование и пока не понятно - это усиление для питерцев? И чего именно от нового форварда хочет Сергей Семак.



Все, кто видел Альберто в деле, отмечают движение, он не самый типичный бразилец. Мы сделали нарезку оценок бразильских обозревателей, и если суммировать их мнение можно составить такую картину: отличается динамичными открываниями в зоны, множеством рывков на дистанции. Юри Алберто очень много перемещается, с удовольствием забегает за спины. Может искать и более длинный путь к воротам – уходить в широкие точки, просить мяч по сторонам от защитников, после чего ускоряться и ближе к штрафной резать угол. Скоростные качества у форварда достойные (более лестного эпитета пока избежим), а самое главное – много выносливости и неугомонной подвижности. При этом, это не какой-то сумасшедший бег по всему полю, Альберто расчетлив в своих перемещениях. Все уделяют так много внимания его бегу, потому что это уникально для нападающего из Бразилии. Все-таки бразильцы более пассивны и статичны, они ждут мяч, а Юри его ищет. Он действительно делает много для того, чтобы участвовать в командной игре, порой он освобождает зоны для партнеров, а иногда врывается туда сам. В общем, бег и перемещения - это его сильная сторона. Профильный навык Юри – игра в штрафной. Алберто – в тройке самых бьющих форвардов чемпионата Бразилии и в топ-5 по голевым моментам. Как правило, Юри – адресат для передач в штрафную (Expected Threat), из-за ее пределов он забил в «Интернасьонале» только один раз (но в «Зените» есть кому пробить издали – прежде всего Клаудиньо)…



Нападающий должен вписаться в конструкцию. Игрокам обороны или средней линии это сделать проще. А форвард должен быть понятым и сам понимать своё место на поле. А это не совсем простая вещь. Поэтому я не уверен в том, что новобранец сразу пришел, и все будет делать для «Зенита». У меня в этом есть некоторые сомнения. В любом случае нужно время, а его-то у зенитовцев для адаптации бразильца практически нет. Если говорить конкретно про игры 17 и 24 февраля, то пройти «Бетис» для «Зенита» было бы сложно даже в своем оптимальном составе. Испанский футбол вообще для всех непрост. И не всё зависит от того, как игроки «Зенита» подготовятся за зимнюю паузу. Несомненно, преимущество в этом плане у испанцев. Это даже не обсуждается. У них чемпионат в самом разгаре, а игровая практика есть игровая практика, никакая контрольная встреча не заменит тебе официальный матч чемпионата. Тем не менее на втором учебно-тренировочном сборе в Португалии «Зенит» сыграет три матча в международном турнире Atlantic Cup и проведет одну товарищескую встречу. Об этом сообщает официальный сайт петербургского клуба. Определено подробное расписание матчей: 3 февраля, четверг, 18:00 (здесь и далее — петербургское время) «Зенит» — «Мидтьюлланд»; 10 февраля, четверг, 18:00 «Зенит» — «Копенгаген»; 11 февраля, пятница, 16:00 «Зенит» — «Брондбю». Также в рамках подготовки к сезону 7 февраля сине-бело-голубые проведут одну товарищескую встречу, подробная информация о матче будет дана дополнительно.



(«АН». В информации использованы материалы пресс-клуба «Зенит»).

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