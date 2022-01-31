Сергей Михеев: США пока не хотят войны потому, что армия Украины недостаточно готова

Аргументы Недели → Мнение 13+

31 января 2022, 18:30 Александр Саргин

Фото: соцсети

Три военно-транспортных самолета НАТО за последние сутки выполнили рейсы на Украину. Эту информацию передают мониторинговые западные авиаресурсы.

Так, в Киев прибыли британский военно-транспортный самолет Airbus A400M и польский CASA C-295M, а во Львов из Канады прилетел тяжелый военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.

«Еще несколько лет назад Путин говорил, что дядя Волк кушает и никого не слушает, - сказал «АН» политолог и радиоведущий Сергей Михеев. – Изначально было ясно, что после переговоров ничего не закончится. Но как мы будем продолжать этот процесс, и куда, например, пойдет американская сторона?»

По словам Михеева, американцы не хотят войны на Украине сейчас по той простой причине, что украинская армия пока «недостаточно» к ней готова. США же намерены «вышколить» ВСУ до такой степени, чтобы они могли вести боевые действия с нами не один день, не неделю, а, например, на протяжении «нескольких месяцев», считает политолог. По его словам, после состоявшихся переговоров и предложенных нами США условий России уже нельзя замедляться, потому что потеря темпа в огромной степени будет «потерей лица». То есть отступать нам уже «никак нельзя», и России придется подтверждать заявленную высоту, добавил эксперт.

Отметим, что, начиная со второй половины января, тяжелые транспортные самолеты США и Британии совершили уже не менее 15 рейсов на Украину в целях поставок оружия и военной техники на территорию этой страны.

«Понятно, никто не думает, что ВСУ смогут победить Россию, - продолжает Михеев, - но ведь можно довести украинскую армию до такой степени боеготовности, чтобы втянуть Россию в войну не на дни или недели, а на месяцы с тем, чтобы наша страна тратила на это много средств, проседала в экономическом смысле и т.п.».

Политолог считает, что и внутри России Запад сможет активировать неких активистов, которых «и так достаточно». А моральное состояние общества таково, говорит Михеев, что в результате 30 лет «насаждения» массовой антикультуры оно готово «ничего не делать и ничего не хотеть». Так что все эти действия США и НАТО вкупе могут привести к дестабилизации ситуации, падению экономики и даже смене политического режима, замечает эксперт.

Отметим, что министр обороны Украины Алексей Резников накануне сообщил, что на этой неделе в Киеве ожидают прибытия новых американских самолетов с военно-технической помощью.

«А ведь можно вспомнить недавний пример действий России в Казахстане, когда наша реакция была просто мгновенной и мы показали свой характер, - отметил политолог. - Можно углубиться чуть дальше и вспомнить о том, как было в Крыму и как неожиданно и блестящие там все сработало. То есть когда мы показываем свой характер и не играем в игры с Западом, дескать, мы такие же, как и вы, то у нас все получается - и мы побеждаем».

Но если мы на протяжении 30 лет играем в так называемое партнерство, то это не срабатывает, заключил Сергей Михеев, то есть когда мы говорим, что «мы такие же, как вы», им плевать на нас, как будто «нас и нет на этом свете».

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