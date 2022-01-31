Военспец Леонков: США хотят найти какого-то идиота и попробовать нас на зуб

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31 января 2022, 13:20 Александр Саргин

Фото: соцсети

Американцы точно «сломают зубы», если предпримут попытки задавить республики Донбасса, заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Напомним, что ранее конгрессмены США подготовили проект санкций против России, предлагающий объявить террористами те силы на Донбассе, которые поддерживает наша страна.

«США все-таки хотят, как говорится, попробовать нас на зуб и найти какого-то идиота, который может согласиться повоевать за идеалы американской демократии, - отметил в разговоре с «АН» военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. - Причем, если этот идиот проиграет, то Америка вроде как и ни при чем, а если выиграет, то США просто лучший друг. А ведь нечто подобное было и во время Второй мировой войны, когда американцы помогали и нашим, и вашим».

Военспец напоминает, что США были очень «оригинальными» союзниками СССР, которые одновременно помогали и нашим врагам, причем не только финансово: например, их заводы были на территории Германии.

«Интересно, когда американцы разбомбили эти предприятия, - говорит Алексей Леонков, - то получили не только репарации со стороны Германии, но и компенсацию за утраченную собственность на территории Германии. То есть сама разбомбили свои же заводы – и еще за это получили деньги».

Напомним, что Вооруженные силы Украины в настоящее время сосредоточили на Донбассе половину своего личного состава. Более того, ВСУ продолжают обстрелы непризнанных республик, в том числе с применением запрещенной техники.

«С территории Украины к нам постоянно пытаются проникнуть диверсионные группы, - продолжает Алексей Леонков, - которые, конечно, отлавливают соответствующие российские службы. Также с территории Украины идет руководство неким подпольем, которое мы тоже вскрываем (я имею в виду недавнее задержание 106 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У»* в различных регионах России). То есть оттуда идет явный деструктив, но вместе с тем мы понимаем, что там имеется большая часть населения, которая страдает от оккупантов, путем переворота захвативших на Украине власть в 2014 году».

Но пока мы ничего не можем поделать, потому что СБУ точечно работает по всем, кто против, отмечает военспец, поэтому люди там предпочитают помалкивать.

«Однако все опросы говорят о том, - констатирует Алексей Леонков, - что такое положение вещей на Украине, мягко говоря, поднадоело большей части населения страны. И тем не менее, при этом постоянно идет истерия, дескать, на Украину вот-вот нападет Россия, и поэтому там даже создаются какие-то силы территориальной обороны».

* «М.К.У» - организация запрещена в РФ

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